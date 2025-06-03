Гороскоп по картам Таро на 3 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Polki.pl

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 3 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 3 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Это день, когда ваши мысли становятся ясными, решения — быстрыми, а действия — точными. Вы можете контролировать не только ход дел, но и управлять собственной энергией.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Пришло время позволить себе искренне радоваться и наслаждаться. Поделитесь собственным счастьем с окружающими, чтобы получить его в двойном количестве.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Мир"

Сегодня вы можете закончить важный внутренний этап. Это день принятия, освобождения от иллюзий и уверенного взгляда в будущее.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Повешенный"

Сегодня на вашем пути может появиться трудный выбор, когда придется пожертвовать своими интересами. Все, что произойдет сегодня, несет в себе глубокий смысл.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Вы почувствуете в себе мощную энергию и желание быстро действовать, но будьте осторожны, ведь чрезмерные эмоции могут вам навредить. Лучше направить собственные силы в правильное русло.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Луна"

Это таинственный день, когда стоит отделить настоящие ощущения от иллюзий. Запомните, что ваши внутренние страхи — это только ваше отражение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Король Кубков"

Вам придется столкнуться с эмоциями, которые нельзя игнорировать. Сегодня вы можете достичь больших результатов в личных делах и отношениях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Денариев"

Сегодня ваше терпение и тактика будут полезнее активных действий. Это благоприятный день для следующего шага вперед.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Вам стоит остановиться, чтобы отдохнуть. Это поможет вам вернуться к делам с новыми силами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня стоит сосредоточиться на четкой и важной цели. Постарайтесь не отвлекаться, ведь сейчас от вашей собранности зависит результат.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Девятка Денариев"

Сегодня результаты вашего труда приносят заслуженное удовлетворение. В этот день вы можете позволить себе насладиться гармонией и уютом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня стоит быть честными, прежде всего, с самим собой. Возможно вам придется принимать важное решение.

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