Гороскоп за картами Таро на 28 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 травня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 28 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 28 травня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 28 травня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Зірка"
Це дуже успішний день, коли будь-які починання будуть легкими. Ви можете просунутися в справах, які раніше здавалися вам важкими.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Дама Денарієв"
Сьогодні зосередьтеся на роботі та практичних задачах, але не відкладайте рутинні справи. Вам може знадобитися взяти на себе додаткові обов’язки.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Утримання"
Зупиніться і трохи відпочиньте, але ранок почніть з приємних справ, наприклад, з улюбленого заняття або чашки кави. Тримайте баланс між роботою і відпочинком.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Паж Кубків"
Сьогодні ваш емоційний стан далеко не стабільний, особливо в стосунках з близькими. Цього дня намагайтеся уникати ревнощів і образ.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Відлюдник"
Вам варто усамітнитися і подумати над своїм майбутнім в тиші. Сьогодні краще не розповідати нікому про свої плани і шукати схвалення зовні.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Світ"
Це доволі продуктивний і натхненний день, коли ви можете насолодитися тим, що ви робите. Сьогодні ви можете отримати приємні новини, пов’язані з навчанням, роботою чи стосунками.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Лицар Мечів"
Це активний день, який пов’язаний з несподіваними зустрічами чи новинами. У вашому житті може з’явитися хтось із минулого, хто змінить хід подій, але не ігноруйте цю можливість.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Сьогодні сконцентруйтеся на особистих стосунках і емоційній близькості. Якщо ви давно відкладали візит чи дзвінок, зробіть це. Звертайте увагу на знаки і сни.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні у вашому житті можуть бути неочікувані, але приємні події, які вплинуть на кар’єру і фінансовий стан. Вас можуть запросити на співбесіду, запропонувати проєкт чи нову посаду. Не ігноруйте це.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Правосуддя"
Зверніть увагу на своє здоров’я і дотримуйтеся режиму, адже будь-які помилки, особливо в харчуванні та сні, можуть коштувати вам самопочуття. Також цього дня можливі юридичні чи адміністративні справи.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Закохані"
Цей день буде важливий у плані особистого життя. Якщо ви у стосунках, проведіть з другою половинкою більше часу разом, діліться своїми емоціями і влаштовуйте романтичний вечір.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Колісниця"
Сьогодні варто відкласти важливі рішення, адже можна припуститися помилки через емоції чи тиск інших, особливо це стосується грошей, документів і масштабних покупок. Будьте уважні до поїздок і не поспішайте.
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