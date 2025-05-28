Гороскоп за картами Таро на 28 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Pravda.az

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 28 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 28 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Зірка"

Це дуже успішний день, коли будь-які починання будуть легкими. Ви можете просунутися в справах, які раніше здавалися вам важкими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні зосередьтеся на роботі та практичних задачах, але не відкладайте рутинні справи. Вам може знадобитися взяти на себе додаткові обов’язки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Утримання"

Зупиніться і трохи відпочиньте, але ранок почніть з приємних справ, наприклад, з улюбленого заняття або чашки кави. Тримайте баланс між роботою і відпочинком.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Сьогодні ваш емоційний стан далеко не стабільний, особливо в стосунках з близькими. Цього дня намагайтеся уникати ревнощів і образ.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Відлюдник"

Вам варто усамітнитися і подумати над своїм майбутнім в тиші. Сьогодні краще не розповідати нікому про свої плани і шукати схвалення зовні.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Світ"

Це доволі продуктивний і натхненний день, коли ви можете насолодитися тим, що ви робите. Сьогодні ви можете отримати приємні новини, пов’язані з навчанням, роботою чи стосунками.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Це активний день, який пов’язаний з несподіваними зустрічами чи новинами. У вашому житті може з’явитися хтось із минулого, хто змінить хід подій, але не ігноруйте цю можливість.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні сконцентруйтеся на особистих стосунках і емоційній близькості. Якщо ви давно відкладали візит чи дзвінок, зробіть це. Звертайте увагу на знаки і сни.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні у вашому житті можуть бути неочікувані, але приємні події, які вплинуть на кар’єру і фінансовий стан. Вас можуть запросити на співбесіду, запропонувати проєкт чи нову посаду. Не ігноруйте це.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Правосуддя"

Зверніть увагу на своє здоров’я і дотримуйтеся режиму, адже будь-які помилки, особливо в харчуванні та сні, можуть коштувати вам самопочуття. Також цього дня можливі юридичні чи адміністративні справи.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Закохані"

Цей день буде важливий у плані особистого життя. Якщо ви у стосунках, проведіть з другою половинкою більше часу разом, діліться своїми емоціями і влаштовуйте романтичний вечір.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні варто відкласти важливі рішення, адже можна припуститися помилки через емоції чи тиск інших, особливо це стосується грошей, документів і масштабних покупок. Будьте уважні до поїздок і не поспішайте.

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