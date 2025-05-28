Гороскоп по картам Таро на 28 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 28 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 28 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 28 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Звезда"
Это очень успешный день, когда любые начинания будут легкими. Вы можете продвинуться в делах, которые раньше казались вам трудными.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Дама Денариев"
Сегодня сосредоточьтесь на работе и практических задачах, но не откладывайте рутинные дела. Вам может понадобиться взять на себя дополнительные обязанности.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Удержание"
Остановитесь и немного отдохните, но утро начните с приятных дел, например, с любимого занятия или чашки кофе. Держите баланс между работой и отдыхом.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Паж Кубков"
Сегодня ваше эмоциональное состояние далеко не стабильно, особенно в отношениях с близкими. В этот день старайтесь избегать ревности и обид.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Отшельник"
Вам стоит уединиться и подумать над своим будущим в тишине. Сегодня лучше не рассказывать никому о своих планах и искать одобрения снаружи.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Мир"
Это довольно продуктивный и вдохновенный день, когда вы можете насладиться тем, что вы делаете. Сегодня вы можете получить приятные новости, связанные с учебой, работой или отношениями.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Рыцарь Мечей"
Это активный день, который связан с неожиданными встречами или новостями. В вашей жизни может появиться кто-то из прошлого, кто изменит ход событий, но не игнорируйте эту возможность.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Сегодня сконцентрируйтесь на личных отношениях и эмоциональной близости. Если вы давно откладывали визит или звонок, сделайте это. Обращайте внимание на знаки и сны.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Сегодня в вашей жизни могут быть неожиданные, но приятные события, которые повлияют на карьеру и финансовое состояние. Вас могут пригласить на собеседование, предложить проект или новую должность. Не игнорируйте это.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Правосудие"
Обратите внимание на свое здоровье и соблюдайте режим, ведь любые ошибки, особенно в питании и сне, могут стоить вам самочувствия. Также в этот день возможны юридические или административные дела.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Влюбленные"
Этот день будет важен в плане личной жизни. Если вы в отношениях, проведите со второй половинкой больше времени вместе, делитесь своими эмоциями и устраивайте романтический вечер.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Колесница"
Сегодня стоит отложить важные решения, ведь можно допустить ошибку из-за эмоций или давления других, особенно это касается денег, документов и масштабных покупок. Будьте внимательны к поездкам и не спешите.
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