Гороскоп по картам Таро на 28 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Pravda.az

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 28 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 28 мая 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 28 мая.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Звезда"

Это очень успешный день, когда любые начинания будут легкими. Вы можете продвинуться в делах, которые раньше казались вам трудными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня сосредоточьтесь на работе и практических задачах, но не откладывайте рутинные дела. Вам может понадобиться взять на себя дополнительные обязанности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Удержание"

Остановитесь и немного отдохните, но утро начните с приятных дел, например, с любимого занятия или чашки кофе. Держите баланс между работой и отдыхом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Паж Кубков"

Сегодня ваше эмоциональное состояние далеко не стабильно, особенно в отношениях с близкими. В этот день старайтесь избегать ревности и обид.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Отшельник"

Вам стоит уединиться и подумать над своим будущим в тишине. Сегодня лучше не рассказывать никому о своих планах и искать одобрения снаружи.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Мир"

Это довольно продуктивный и вдохновенный день, когда вы можете насладиться тем, что вы делаете. Сегодня вы можете получить приятные новости, связанные с учебой, работой или отношениями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Это активный день, который связан с неожиданными встречами или новостями. В вашей жизни может появиться кто-то из прошлого, кто изменит ход событий, но не игнорируйте эту возможность.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня сконцентрируйтесь на личных отношениях и эмоциональной близости. Если вы давно откладывали визит или звонок, сделайте это. Обращайте внимание на знаки и сны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня в вашей жизни могут быть неожиданные, но приятные события, которые повлияют на карьеру и финансовое состояние. Вас могут пригласить на собеседование, предложить проект или новую должность. Не игнорируйте это.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Правосудие"

Обратите внимание на свое здоровье и соблюдайте режим, ведь любые ошибки, особенно в питании и сне, могут стоить вам самочувствия. Также в этот день возможны юридические или административные дела.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Влюбленные"

Этот день будет важен в плане личной жизни. Если вы в отношениях, проведите со второй половинкой больше времени вместе, делитесь своими эмоциями и устраивайте романтический вечер.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня стоит отложить важные решения, ведь можно допустить ошибку из-за эмоций или давления других, особенно это касается денег, документов и масштабных покупок. Будьте внимательны к поездкам и не спешите.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут влюбиться в июне 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака встретят настоящую любовь в июне 2025 года.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми летом 2025 года по Таро.