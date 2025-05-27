Гороскоп за картами Таро на 27 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка на сеансі в тарологині. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 27 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 27 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Це може бути непростий день, особливо в стосунках з близькими, адже карта Таро символізує ревнощі, непорозуміння і непотрібні поради, які дратуватимуть. Але намагайтеся зберігати баланс і не вестися на провокації.

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Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вежа"

Вам варто зруйнувати старі шаблони, щоб звільнити місце для нових. Якщо ви давно хочете змінити звички чи графік дня, це саме час зробити.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Настав час розібратися в тому, чим ви хочете займатися. Наведіть лад вдома і подумайте над тим, щоб зміцнити матеріальну базу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

У вашому житті може настати довгоочікуваний переломний момент, адже карта Таро символізує завершення важливого етапу і початок наступного. Вірте своєму внутрішньому голосу і не дозволяйте сумнівам вас зламати.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні не варто перенавантажуватися, адже надмірні фізичні або емоційні перенапруження можуть нашкодити. Це гарний день для читання, медитації і прогулянок на свіжому повітрі.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Зірка"

Це день надії і натхнення, коли ви відчуєте, що все стає на свої місця. Ви можете отримати гарні новини, романтичні зізнання чи пропозиції, які покращать ваше життя.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це легкий і радісний день, коли все йтиме без проблем. Дозвольте собі трохи безтурботності та відкиньте тривоги.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колісниця"

Вам доведеться прийняти рішення, від якого багато що залежить. Водночас, варто тримати свої емоції під контролем.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Солнце"

Це теплий і світлий день, коли хтось з минулого може знову увійти у ваше життя. Також ви можете отримати гарні сюрпризи чи подарунки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Ви можете відчути апатію чи втому від рутинних задач, адже вам не вистачає яскравих емоцій. Але спробуйте внести у своє життя трохи фарб, наприклад, випийте кави в затишному місці чи поспілкуйтеся з приємними людьми.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шут"

Сміливо йдіть туди, де ви ще не були, адже гарні моменти наповнять ваше життя радістю. Це сприятливий день для початку чогось незвичайного.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Проведіть цей день в усамітнення чи емоційній тиші, щоб відновити свої сили. Займіться творчістю, помедитуйте чи влаштуйте собі день відпочинку.

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