Гороскоп по картам Таро на 27 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина на сеансе у таролога. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 27 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 27 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Это может быть непростой день, особенно в отношениях с близкими, ведь карта Таро символизирует ревность, недопонимание и ненужные советы, которые будут раздражать. Но старайтесь сохранять баланс и не вестись на провокации.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Башня"

Вам стоит разрушить старые шаблоны, чтобы освободить место для новых. Если вы давно хотите изменить привычки или график дня, это самое время сделать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дама Денариев"

Пришло время разобраться в том, чем вы хотите заниматься. Наведите порядок дома и подумайте над тем, чтобы укрепить материальную базу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

В вашей жизни может наступить долгожданный переломный момент, ведь карта Таро символизирует завершение важного этапа и начало следующего. Верьте своему внутреннему голосу и не позволяйте сомнениям вас сломать.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня не стоит перенапрягаться, ведь чрезмерные физические или эмоциональные перенапряжения могут навредить. Это хороший день для чтения, медитации и прогулок на свежем воздухе.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Звезда"

Это день надежды и вдохновения, когда вы почувствуете, что все становится на свои места. Вы можете получить хорошие новости, романтические признания или предложения, которые улучшат вашу жизнь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это легкий и радостный день, когда все будет идти без проблем. Позвольте себе немного беззаботности и отбросьте тревоги.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесница"

Вам придется принять решение, от которого многое зависит. В то же время, стоит держать свои эмоции под контролем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Солнце"

Это теплый и светлый день, когда кто-то из прошлого может снова войти в вашу жизнь. Также вы можете получить хорошие сюрпризы или подарки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Паж Кубков"

Вы можете почувствовать апатию или усталость от рутинных задач, ведь вам не хватает ярких эмоций. Но попробуйте внести в свою жизнь немного красок, например, выпейте кофе в уютном месте или пообщайтесь с приятными людьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шут"

Смело идите туда, где вы еще не были, ведь хорошие моменты наполнят вашу жизнь радостью. Это благоприятный день для начала чего-то необычного.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Проведите этот день в уединении или эмоциональной тишине, чтобы восстановить свои силы. Займитесь творчеством, помедитируйте или устройте себе день отдыха.

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