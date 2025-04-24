Гороскоп за картами Таро на 24 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Сеанс ворожіння на тарологічних картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 24 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 24 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Ця карта Таро символізує внутрішню силу і рішучість, але сьогодні вам варто бути уважними до пропозицій оточуючих. Однак, це сприятливий день для просування і справах. Ви можете кудись поїхати або ваші події, особливо в роботі, можуть стрімко розвиватися.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сонце"

Це теплий і радісний день, коли ваші стосунки знайдуть гармонію, а самотні зустрінуть цікаву людину. Ви відчуєте прилив енергії і бажання ділитися гарним настроєм з оточуючими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Будьте обережними з грошима, адже карта Таро вказує на перспективи, але попереджає про можливі втрати. Це не найкращий день для покупок або інвестицій, але в сфері спілкування може бути прогрес. Ви заведете нові знайомства або отримаєте корисні пропозиції.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Це день перемог і нових горизонтів, адже карта Таро обіцяє успіх в нових справах. Однак, варто уникати сварок і суперечок, щоб не зіпсувати настрій. Ви можете отримати визнання за свою харизму і рішучість.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Сьогодні варто бути лідером, адже карта Таро акцентує увагу на харизмі та здатності надихати. Цього дня у вас можуть бути нові романтичні імпульси або симпатія з боку оточуючих. Хтось з ваших близьких потребує підтримки, тому не ігноруйте.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Настав час звернути увагу на емоційну сферу і самопочуття, а карта Таро радить знаходити гармонію, особливо в стосунках з близькими. Ви можете відчути втому, тому відпочиньте. Це гарний день для усамітненого відпочинку і романтичних моментів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Якщо у вас з кимось була сварка, особливо в особистому житті, подумайте над тим, щоб помиритися з цією людиною. Карта Таро закликає до м’якості та щирості, але просить не діяти під емоціями. Це сприятливий день для творчості, спілкування з дітьми або нових знайомств.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Король Кубків"

Приділіть увагу фізичній активності, адже карта Таро радить підтримувати тіло в тонусі. Відпустіть контроль у стосунках і будьте обережними в побуті, особливо з гострими предметами або на кухні.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Трійка Денарієв"

Передивіться свій розклад і пріоритети, адже карта Таро радить співпрацювати і взаємодіяти, особливо на роботі. Уникайте сварок з колегами і керівництвом і зверніть увагу на те, як ви проводите вільний час.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Денарієв"

Сьогодні на вашому шляху виникнуть випробування на стійкість внутрішнього світу, а карта Таро вказує на важливість родини, традицій і стабільності. Зберігайте рівновагу між роботою і домом.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Король Денарієв"

Сьогодні ви отримаєте шанс проявити себе як практик і стратег, адже карта Таро обіцяє успіхи у справах, особливо тих, які стосуються бізнесу чи інвестицій. Можливо у вас з’явиться можливість заробити або підписати вигідну умову. Це сприятливий день для вирішень питань з грошима і зміцнення позицій.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Цей день принесе вам внутрішній вибір, адже карта Таро вказує на емоційну неясність. Сьогодні у вас можуть виникнути конфлікти з близькими і неприємна ситуація через нові знайомства.

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