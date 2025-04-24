Гороскоп за картами Таро на 24 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 квітня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 24 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 24 квітня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 24 квітня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Колісниця"
Ця карта Таро символізує внутрішню силу і рішучість, але сьогодні вам варто бути уважними до пропозицій оточуючих. Однак, це сприятливий день для просування і справах. Ви можете кудись поїхати або ваші події, особливо в роботі, можуть стрімко розвиватися.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Сонце"
Це теплий і радісний день, коли ваші стосунки знайдуть гармонію, а самотні зустрінуть цікаву людину. Ви відчуєте прилив енергії і бажання ділитися гарним настроєм з оточуючими.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Двійка Жезлів"
Будьте обережними з грошима, адже карта Таро вказує на перспективи, але попереджає про можливі втрати. Це не найкращий день для покупок або інвестицій, але в сфері спілкування може бути прогрес. Ви заведете нові знайомства або отримаєте корисні пропозиції.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Шістка Жезлів"
Це день перемог і нових горизонтів, адже карта Таро обіцяє успіх в нових справах. Однак, варто уникати сварок і суперечок, щоб не зіпсувати настрій. Ви можете отримати визнання за свою харизму і рішучість.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Король Жезлів"
Сьогодні варто бути лідером, адже карта Таро акцентує увагу на харизмі та здатності надихати. Цього дня у вас можуть бути нові романтичні імпульси або симпатія з боку оточуючих. Хтось з ваших близьких потребує підтримки, тому не ігноруйте.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
Настав час звернути увагу на емоційну сферу і самопочуття, а карта Таро радить знаходити гармонію, особливо в стосунках з близькими. Ви можете відчути втому, тому відпочиньте. Це гарний день для усамітненого відпочинку і романтичних моментів.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Паж Кубків"
Якщо у вас з кимось була сварка, особливо в особистому житті, подумайте над тим, щоб помиритися з цією людиною. Карта Таро закликає до м’якості та щирості, але просить не діяти під емоціями. Це сприятливий день для творчості, спілкування з дітьми або нових знайомств.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Король Кубків"
Приділіть увагу фізичній активності, адже карта Таро радить підтримувати тіло в тонусі. Відпустіть контроль у стосунках і будьте обережними в побуті, особливо з гострими предметами або на кухні.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Трійка Денарієв"
Передивіться свій розклад і пріоритети, адже карта Таро радить співпрацювати і взаємодіяти, особливо на роботі. Уникайте сварок з колегами і керівництвом і зверніть увагу на те, як ви проводите вільний час.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Десятка Денарієв"
Сьогодні на вашому шляху виникнуть випробування на стійкість внутрішнього світу, а карта Таро вказує на важливість родини, традицій і стабільності. Зберігайте рівновагу між роботою і домом.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Король Денарієв"
Сьогодні ви отримаєте шанс проявити себе як практик і стратег, адже карта Таро обіцяє успіхи у справах, особливо тих, які стосуються бізнесу чи інвестицій. Можливо у вас з’явиться можливість заробити або підписати вигідну умову. Це сприятливий день для вирішень питань з грошима і зміцнення позицій.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Двійка Мечів"
Цей день принесе вам внутрішній вибір, адже карта Таро вказує на емоційну неясність. Сьогодні у вас можуть виникнути конфлікти з близькими і неприємна ситуація через нові знайомства.
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