Гороскоп по картам Таро на 24 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Сеанс гадания на тарологических картах. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 24 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 24 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Эта карта Таро символизирует внутреннюю силу и решительность, но сегодня вам стоит быть внимательными к предложениям окружающих. Однако, это благоприятный день для продвижения и делах. Вы можете куда-то поехать или ваши события, особенно в работе, могут стремительно развиваться.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Солнце"

Это теплый и радостный день, когда ваши отношения обретут гармонию, а одинокие встретят интересного человека. Вы почувствуете прилив энергии и желание делиться хорошим настроением с окружающими.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Будьте осторожными с деньгами, ведь карта Таро указывает на перспективы, но предупреждает о возможных потерях. Это не лучший день для покупок или инвестиций, но в сфере общения может быть прогресс. Вы заведете новые знакомства или получите полезные предложения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Это день побед и новых горизонтов, ведь карта Таро обещает успех в новых делах. Однако, стоит избегать ссор и споров, чтобы не испортить настроение. Вы можете получить признание за свою харизму и решительность.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Король Жезлов"

Сегодня стоит быть лидером, ведь карта Таро акцентирует внимание на харизме и способности вдохновлять. В этот день у вас могут быть новые романтические импульсы или симпатия со стороны окружающих. Кто-то из ваших близких нуждается в поддержке, поэтому не игнорируйте.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Пришло время обратить внимание на эмоциональную сферу и самочувствие, а карта Таро советует обретать гармонию, особенно в отношениях с близкими. Вы можете почувствовать усталость, поэтому отдохните. Это хороший день для уединенного отдыха и романтических моментов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Если у вас с кем-то была ссора, особенно в личной жизни, подумайте над тем, чтобы помириться с этим человеком. Карта Таро призывает к мягкости и искренности, но просит не действовать под эмоциями. Это благоприятный день для творчества, общения с детьми или новых знакомств.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Король Кубков"

Уделите внимание физической активности, ведь карта Таро советует поддерживать тело в тонусе. Отпустите контроль в отношениях и будьте осторожными в быту, особенно с острыми предметами или на кухне.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Тройка Денариев"

Пересмотрите свое расписание и приоритеты, ведь карта Таро советует сотрудничать и взаимодействовать, особенно на работе. Избегайте ссор с коллегами и руководством и обратите внимание на то, как вы проводите свободное время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Денариев"

Сегодня на вашем пути возникнут испытания на устойчивость внутреннего мира, а карта Таро указывает на важность семьи, традиций и стабильности. Сохраняйте равновесие между работой и домом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Король Денариев"

Сегодня вы получите шанс проявить себя как практик и стратег, ведь карта Таро обещает успехи в делах, особенно тех, которые касаются бизнеса или инвестиций. Возможно у вас появится возможность заработать или подписать выгодное соглашение. Это благоприятный день для решений вопросов с деньгами и укрепления позиций.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Этот день принесет вам внутренний выбор, ведь карта Таро указывает на эмоциональную неясность. Сегодня у вас могут возникнуть конфликты с близкими и неприятная ситуация из-за новых знакомств.

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