Гороскоп за картами Таро на 24 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка розкидає карти Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 24 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 24 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Це емоційно напружений день, адже ви можете потрапити в ситуації, які будуть дратувати вас. Але ввечері спробуйте зайнятися активностями чи спортом, щоб відновити баланс.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Маг"

Вам доведеться взяти під контроль все те, що відбувається навколо вас. У справах можуть бути неочікувані повороти, а ввечері ви можете проявити свої вміння.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Ви зможете відпочити від метушні в компанії рідних і близьких. Ви відчуєте підтримку, яка допоможе вам зміцнити внутрішню впевненість.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Це інтуїтивний день, наповнений тонкими знаками. Також це гарний момент для внутрішніх відкриттів і таємних розмов.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дев’ятка Денарієв"

Це спокійний і наповнений день, коли ви можете насолодитися плодами своєї праці. Ви захочете потішити себе чи близьких чимось приємним.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Це гарний день для підведення підсумків, особливо якщо ви зараз на важливому етапі. У другій половині дня ви можете отримати новину, яка покаже, чи далеко ви просунулися.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Ви опинитеся між двох бажань, які здаватимуться однаково важливими. Також у вашому житті може з’явитися людина, яка викличе у вас сильні емоції.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сонце"

Сьогодні ви відчуєте потужний заряд енергії, удачі та натхнення, завдяки чому ви можете втілити свої мрії. Ви можете опинитися в центрі уваги.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Це легкий день, наповнений радістю і комфортом, коли ви можете отримати підтримку чи фінансову винагороду. Будьте чуйними до інших, особливо в професійній сфері.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Це день швидких подій, рішень і новин, коли не можна впустити шанс. Також це гарний момент для початку нових проєктів чи підписання угод.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Суд"

На поверхню вийдуть старі образи чи незакінчені справи, але сьогодні ви можете "дати нове життя" старому проєкту. Цей день може бути переломним.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Варто відновити баланс, адже карта Таро обіцяє натхнення, зцілення і неочікувану допомогу. Цей день буде наповнений світлом.

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