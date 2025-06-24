Гороскоп по картам Таро на 24 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая разбрасывает карты Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 24 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 24 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Это эмоционально напряженный день, ведь вы можете попасть в ситуации, которые будут раздражать вас. Но вечером попробуйте заняться активностями или спортом, чтобы восстановить баланс.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Маг"

Вам придется взять под контроль все то, что происходит вокруг вас. В делах могут быть неожиданные повороты, а вечером вы можете проявить свои умения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Вы сможете отдохнуть от суеты в компании родных и близких. Вы почувствуете поддержку, которая поможет вам укрепить внутреннюю уверенность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Это интуитивный день, наполненный тонкими знаками. Также это хороший момент для внутренних открытий и тайных разговоров.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Девятка Денариев"

Это спокойный и наполненный день, когда вы можете насладиться плодами своего труда. Вы захотите порадовать себя или близких чем-то приятным.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Это хороший день для подведения итогов, особенно если вы сейчас на важном этапе. Во второй половине дня вы можете получить новость, которая покажет, далеко ли вы продвинулись.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Вы окажетесь между двух желаний, которые будут казаться одинаково важными. Также в вашей жизни может появиться человек, который вызовет у вас сильные эмоции.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Солнце"

Сегодня вы почувствуете мощный заряд энергии, удачи и вдохновения, благодаря чему вы можете воплотить свои мечты. Вы можете оказаться в центре внимания.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Это легкий день, наполненный радостью и комфортом, когда вы можете получить поддержку или финансовое вознаграждение. Будьте чуткими к другим, особенно в профессиональной сфере.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Это день быстрых событий, решений и новостей, когда нельзя упустить шанс. Также это хороший момент для начала новых проектов или подписания соглашений.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Суд"

На поверхность выйдут старые обиды или незаконченные дела, но сегодня вы можете "дать новую жизнь" старому проекту. Этот день может быть переломным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Стоит восстановить баланс, ведь карта Таро обещает вдохновение, исцеление и неожиданную помощь. Этот день будет наполнен светом.

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