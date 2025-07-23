Гороскоп за картами Таро на 23 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Середа, 23 липня, обіцяє бути емоційно глибокою та водночас продуктивною, адже спадний Місяць перебуває у чуттєвому та домашньому знаку Рака. Таро можуть підказати, що саме варто завершити сьогодні, а що — зберегти. Якщо ви стоїте перед вибором або просто хочете краще зрозуміти настрій цього дня, зверніть увагу на пророцтво магічних карт.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 23 липня 2025 року.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 23 липня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Вам випадає карта ностальгії, спогадів і тепла. Сьогодні варто зв'язатися зі старими друзями або рідними, яких давно не чули. Минуле може подарувати вам ресурс і навіть неочікувану підказку для вирішення теперішньої ситуації.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Фокус — на роботі та саморозвитку. Карта дня говорить: чим більше ви віддаєтесь справі, тим вищий прибуток отримаєте у майбутньому. Це день, коли працьовитість буде особливо помітною та оціненою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Місяць"

Не вірте всьому, що чуєте. Ця карта попереджає Близнюків про ілюзії, приховані мотиви й емоційну нестабільність. Прислухайтеся до інтуїції, а не до чуток — саме вона сьогодні ваш найкращий порадник.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

День здійснення бажань для представників цього знаку Зодіаку. Ви можете отримати те, чого прагнули, або принаймні наблизитися до цього. Таро радить дозволити собі трохи радості — ви на це заслуговуєте.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Королева Мечів"

Сьогодні від вас очікують чіткості, розуму та логіки. Не піддавайтеся емоціям — краще дійте розсудливо. Ви маєте шанс блискуче вирішити справу, якщо триматимете себе в руках.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Дівам випала карта прогресу, планування та нових горизонтів. Саме 23 липня час мислити масштабно й не боятися ризикувати. Ваші зусилля вже починають приносити плоди.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Очікуйте несподіваних змін. Те, що здавалось застиглим, сьогодні зрушиться з місця. Це може бути як щасливий випадок, так і знак того, що час змінити курс.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Кубків"

День романтики, емоційних новин і творчості. Ви можете отримати ніжне повідомлення або навіть пропозицію, що потішить серце. "Паж Кубків" радить відкритися новим почуттям і не боятися проявляти вразливість — це допоможе зміцнити стосунки або створити нові.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Ця карта закликає Стрільців бути уважними до фінансів і не нехтувати власним здоров'ям. Якщо щось викликає у вас тривогу — краще не ігнорувати сигнали. День підходить для пошуку підтримки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Перед цим знаком Зодіаку постане непростий вибір. Відкладіть емоції, оберіть логіку та чіткі факти. Ви отримаєте ясність, якщо дозволите собі чесність перед собою.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сила"

Цей день вимагає від Водоліїв терпіння, внутрішньої витримки й ніжного підходу до інших. Ви можете подолати будь-яку перешкоду, якщо не тиснутимете, а діятимете з любов'ю.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Можливе здійснення мрії або поява надії там, де її вже не чекали. Це один із тих днів, коли Всесвіт підказує: не здавайтеся — краще ще попереду.

Раніше ми з вами ділилися, кому карти Таро віщують доленосні події до кінця липня. Водночас Таро застерігають, що у цей період деякі знаки Зодіаку ризикують зробити фатальну помилку.