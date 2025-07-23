Гороскоп по картам Таро на 23 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Среда, 23 июля, обещает быть эмоционально глубокой и одновременно продуктивной, ведь убывающая Луна находится в чувственном и домашнем знаке Рака. Таро могут подсказать, что именно стоит завершить сегодня, а что — сохранить. Если вы стоите перед выбором или просто хотите лучше понять настроение этого дня, обратите внимание на пророчество магических карт.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 23 июля 2025 года.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 23 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Вам выпадает карта ностальгии, воспоминаний и тепла. Сегодня стоит связаться со старыми друзьями или родными, которых давно не слышали. Прошлое может подарить вам ресурс и даже неожиданную подсказку для решения теперешней ситуации.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Фокус — на работе и саморазвитии. Карта дня говорит: чем больше вы отдаетесь делу, тем выше прибыль получите в будущем. Это день, когда трудолюбие будет особенно заметно и оценено.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Луна"

Не верьте всему, что слышите. Эта карта предупреждает Близнецов об иллюзиях, скрытых мотивах и эмоциональной нестабильности. Прислушивайтесь к интуиции, а не к слухам — именно она сегодня ваш лучший советчик.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Кубков"

День исполнения желаний для представителей этого знака Зодиака. Вы можете получить то, к чему стремились, или по крайней мере приблизиться к этому. Таро советует позволить себе немного радости — вы этого заслуживаете.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Мечей"

Сегодня от вас ожидают четкости, ума и логики. Не поддавайтесь эмоциям — лучше действуйте рассудительно. Вы имеете шанс блестяще решить дело, если будете держать себя в руках.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Девам выпала карта прогресса, планирования и новых горизонтов. Именно 23 июля время мыслить масштабно и не бояться рисковать. Ваши усилия уже начинают приносить плоды.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Ожидайте неожиданных изменений. То, что казалось застывшим, сегодня сдвинется с места. Это может быть как счастливый случай, так и знак того, что пора сменить курс.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Паж Кубков"

День романтики, эмоциональных новостей и творчества. Вы можете получить нежное сообщение или даже предложение, что порадует сердце. "Паж Кубков" советует открыться новым чувствам и не бояться проявлять уязвимость — это поможет укрепить отношения или создать новые.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Эта карта призывает Стрельцов быть внимательными к финансам и не пренебрегать собственным здоровьем. Если что-то вызывает у вас тревогу — лучше не игнорировать сигналы. День подходит для поиска поддержки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Перед этим знаком Зодиака предстанет непростой выбор. Отложите эмоции, выберите логику и четкие факты. Вы получите ясность, если позволите себе честность перед собой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Сила"

Этот день требует от Водолеев терпения, внутренней выдержки и нежного подхода к другим. Вы можете преодолеть любое препятствие, если не будете давить, а будете действовать с любовью.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Возможно осуществление мечты или появление надежды там, где ее уже не ждали. Это один из тех дней, когда Вселенная подсказывает: не сдавайтесь — лучшее еще впереди.

Ранее мы с вами делились, кому карты Таро предвещают судьбоносные события до конца июля. В то же время Таро предостерегают, что в этот период некоторые знаки Зодиака рискуют совершить роковую ошибку.