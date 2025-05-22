Гороскоп за картами Таро на 22 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 травня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 22 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 22 травня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 22 травня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні буде неочікуваний збіг обставин, який може змінити ваше життя радикально. Можливо вам доведеться швидко реагувати і змінювати свої плани, але це на краще.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Це час глибоких внутрішніх процесів, тому вам варто бути уважними. Сьогодні ви можете отримати знаки, які можуть змінити ваше ставлення до подій навколо.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Повішений"
Ви відчуєте, що обставини обмежують вашу свободу, тому відмовтеся від старих поглядів. Цього дня ви отримаєте шанс переосмислити своє життя.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Двійка Жезлів"
Вам доведеться зробити важкий вибір, який вплине на ваше найближче майбутнє. Зараз ви стоїте на порозі нових можливостей, і лише від вас залежить, куди потрібно йти.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Лицар Жезлів"
Це день пригод і емоційного підйому, але зберігайте баланс, щоб не припуститися помилки. У вас можуть бути несподівані поїздки, спалахи пристрасті чи нове натхнення.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Четвірка Кубків"
Цей день може здатися вам пасивним, але вам варто навчитися радіти простим речам. Ви можете відчути втому всередині себе, але навчіться знаходити радість у повсякденності.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Це гармонійний і душевно насичений день, коли ви відчуєте вдячність за все, що у вас є. Це сприятливий день для зустрічі в колі сім’ї і душевних розмов.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Дама Денарієв"
Ви сфокусуєте свою увагу на практичних справах і питаннях матеріального благополуччя. Сьогодні важливо не тільки працювати на результат, а й піклуватися як про себе, так і про своїх близьких.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Четвірка Мечів"
Візьміть паузу і не беріть участь у конфліктах, адже це день відпочинку і відновлення балансу. Ви можете бути втомленими від спілкування чи задач, тому зупиніться і відпочиньте.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Король Кубків"
Ви відчуєте потребу в духовній глибині та емоційній зрілості, адже сьогодні у вас можуть бути важливі розмови, зізнання чи душевні зустрічі. Це гарний день для творчості, інтуїтивної роботи чи допомоги тим, хто її потребує.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Це енергійний день, коли ви відчуєте прилив натхнення і підтримку від оточуючих. Це гарний час для святкування успіху, вдячності та зміцнення стосунків.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Дама Жезлів"
Сьогодні вас помітять, почують і підтримають, якщо ви проявите ініціативу. Це гарний час для нових проєктів чи демонстрації власних ідей.
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