Гороскоп за картами Таро на 22 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Розклад на тарологічних картах. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 22 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 22 травня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 22 травня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні буде неочікуваний збіг обставин, який може змінити ваше життя радикально. Можливо вам доведеться швидко реагувати і змінювати свої плани, але це на краще.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Це час глибоких внутрішніх процесів, тому вам варто бути уважними. Сьогодні ви можете отримати знаки, які можуть змінити ваше ставлення до подій навколо.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Повішений"

Ви відчуєте, що обставини обмежують вашу свободу, тому відмовтеся від старих поглядів. Цього дня ви отримаєте шанс переосмислити своє життя.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Вам доведеться зробити важкий вибір, який вплине на ваше найближче майбутнє. Зараз ви стоїте на порозі нових можливостей, і лише від вас залежить, куди потрібно йти.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Це день пригод і емоційного підйому, але зберігайте баланс, щоб не припуститися помилки. У вас можуть бути несподівані поїздки, спалахи пристрасті чи нове натхнення.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Цей день може здатися вам пасивним, але вам варто навчитися радіти простим речам. Ви можете відчути втому всередині себе, але навчіться знаходити радість у повсякденності.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це гармонійний і душевно насичений день, коли ви відчуєте вдячність за все, що у вас є. Це сприятливий день для зустрічі в колі сім’ї і душевних розмов.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Ви сфокусуєте свою увагу на практичних справах і питаннях матеріального благополуччя. Сьогодні важливо не тільки працювати на результат, а й піклуватися як про себе, так і про своїх близьких.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Візьміть паузу і не беріть участь у конфліктах, адже це день відпочинку і відновлення балансу. Ви можете бути втомленими від спілкування чи задач, тому зупиніться і відпочиньте.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Король Кубків"

Ви відчуєте потребу в духовній глибині та емоційній зрілості, адже сьогодні у вас можуть бути важливі розмови, зізнання чи душевні зустрічі. Це гарний день для творчості, інтуїтивної роботи чи допомоги тим, хто її потребує.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це енергійний день, коли ви відчуєте прилив натхнення і підтримку від оточуючих. Це гарний час для святкування успіху, вдячності та зміцнення стосунків.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дама Жезлів"

Сьогодні вас помітять, почують і підтримають, якщо ви проявите ініціативу. Це гарний час для нових проєктів чи демонстрації власних ідей.

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку пощастить з грошима влітку 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку буде важко в останній тиждень травня 2025 року за Таро.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку змінять своє життя до кінця травня 2025 року.