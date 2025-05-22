Гороскоп по картам Таро на 22 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Расклад на тарологических картах. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 22 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 22 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня будет неожиданное стечение обстоятельств, которое может изменить вашу жизнь радикально. Возможно вам придется быстро реагировать и менять свои планы, но это к лучшему.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Это время глубоких внутренних процессов, поэтому вам стоит быть внимательными. Сегодня вы можете получить знаки, которые могут изменить ваше отношение к событиям вокруг.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Повешенный"

Вы почувствуете, что обстоятельства ограничивают вашу свободу, поэтому откажитесь от старых взглядов. В этот день вы получите шанс переосмыслить свою жизнь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Вам предстоит сделать трудный выбор, который повлияет на ваше ближайшее будущее. Сейчас вы стоите на пороге новых возможностей, и только от вас зависит, куда нужно идти.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Это день приключений и эмоционального подъема, но сохраняйте баланс, чтобы не допустить ошибки. У вас могут быть неожиданные поездки, вспышки страсти или новое вдохновение.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Этот день может показаться вам пассивным, но вам стоит научиться радоваться простым вещам. Вы можете почувствовать усталость внутри себя, но научитесь находить радость в повседневности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это гармоничный и душевно насыщенный день, когда вы почувствуете благодарность за все, что у вас есть. Это благоприятный день для встречи в кругу семьи и душевных разговоров.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Дама Денариев"

Вы сфокусируете свое внимание на практических делах и вопросах материального благополучия. Сегодня важно не только работать на результат, но и заботиться как о себе, так и о своих близких.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Возьмите паузу и не участвуйте в конфликтах, ведь это день отдыха и восстановления баланса. Вы можете быть уставшими от общения или задач, поэтому остановитесь и отдохните.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Король Кубков"

Вы почувствуете потребность в духовной глубине и эмоциональной зрелости, ведь сегодня у вас могут быть важные разговоры, признания или душевные встречи. Это хороший день для творчества, интуитивной работы или помощи тем, кто в ней нуждается.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это энергичный день, когда вы почувствуете прилив вдохновения и поддержку от окружающих. Это хорошее время для празднования успеха, благодарности и укрепления отношений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дама Жезлов"

Сегодня вас заметят, услышат и поддержат, если вы проявите инициативу. Это хорошее время для новых проектов или демонстрации собственных идей.

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