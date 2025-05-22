Гороскоп по картам Таро на 22 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 22 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 22 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 22 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Сегодня будет неожиданное стечение обстоятельств, которое может изменить вашу жизнь радикально. Возможно вам придется быстро реагировать и менять свои планы, но это к лучшему.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Это время глубоких внутренних процессов, поэтому вам стоит быть внимательными. Сегодня вы можете получить знаки, которые могут изменить ваше отношение к событиям вокруг.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Повешенный"
Вы почувствуете, что обстоятельства ограничивают вашу свободу, поэтому откажитесь от старых взглядов. В этот день вы получите шанс переосмыслить свою жизнь.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Двойка Жезлов"
Вам предстоит сделать трудный выбор, который повлияет на ваше ближайшее будущее. Сейчас вы стоите на пороге новых возможностей, и только от вас зависит, куда нужно идти.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Рыцарь Жезлов"
Это день приключений и эмоционального подъема, но сохраняйте баланс, чтобы не допустить ошибки. У вас могут быть неожиданные поездки, вспышки страсти или новое вдохновение.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Четверка Кубков"
Этот день может показаться вам пассивным, но вам стоит научиться радоваться простым вещам. Вы можете почувствовать усталость внутри себя, но научитесь находить радость в повседневности.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Это гармоничный и душевно насыщенный день, когда вы почувствуете благодарность за все, что у вас есть. Это благоприятный день для встречи в кругу семьи и душевных разговоров.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Дама Денариев"
Вы сфокусируете свое внимание на практических делах и вопросах материального благополучия. Сегодня важно не только работать на результат, но и заботиться как о себе, так и о своих близких.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Четверка Мечей"
Возьмите паузу и не участвуйте в конфликтах, ведь это день отдыха и восстановления баланса. Вы можете быть уставшими от общения или задач, поэтому остановитесь и отдохните.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Король Кубков"
Вы почувствуете потребность в духовной глубине и эмоциональной зрелости, ведь сегодня у вас могут быть важные разговоры, признания или душевные встречи. Это хороший день для творчества, интуитивной работы или помощи тем, кто в ней нуждается.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Четверка Жезлов"
Это энергичный день, когда вы почувствуете прилив вдохновения и поддержку от окружающих. Это хорошее время для празднования успеха, благодарности и укрепления отношений.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Дама Жезлов"
Сегодня вас заметят, услышат и поддержат, если вы проявите инициативу. Это хорошее время для новых проектов или демонстрации собственных идей.
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