Гороскоп за картами Таро на 22 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка з картою Таро в руці. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 22 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 22 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Помірність"

Зупиніться і налаштуйтеся на внутрішній баланс, адже карта Таро символізує гармонію і терпіння. Це сприятливий час для відновлення стану після стресів і спокійних розмов. Ваші стосунки можуть покращитися, якщо ви будете щирими і стриманими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Готуйтеся до зіткнення з критикою і можливих інтелектуальних сварок, а карта Таро радить бути чесними і зібраними. Цей день підходить для навчання, збору інформації і аналізу того, що відбувається.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "П’ятірка Мечів"

Сьогодні можлива заздрість і плітки, а карта Таро попереджає про конфлікти. Зверніть увагу на внутрішній спокій і межі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Денарієв"

Це гарна можливість знайти внутрішнє задоволення і гармонію в сімейному житті або в матеріальному плані, адже карта Таро символізує стабільність і підтримку. Сьогодні ви можете отримати гарну новину, яка стосується грошей або сім’ї.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Цей день символізує перехідний етап, коли потрібно відпустити своє минуле заради майбутнього, адже карта Таро говорить про внутрішнє бажання змін, але і про страх перед невідомим. Сьогодні ви можете відчути самотність або непорозуміння, адже поруч люди, які готові вас підтримати.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Місяць"

Це день неясності та внутрішніх страхів, адже карта Таро вказує на загострену інтуїцію. Не приймайте важливі рішення поспіхом і займіться медитацією або творчістю.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Паж Денарієв"

Сьогодні будуть сприятливі перспективи у сфері навчання, роботи і фінансів, а карта Таро говорить про бажання створити міцний фундамент, почати новий проєкт або покращити навички. Зверніть увагу на емоційну складову.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні ви можете повернути ситуацію на свою користь, а карта Таро радить бути активними. Всі ваші зусилля почнуть приносити перші плоди. У вашому житті можуть змінитися плани, ви можете вирушити у поїздку або отримати нові пропозиції.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Сьогодні ви можете відчути розчарування або емоційну втому, але тарологи не радять опускати руки. Намагайтеся не сваритися з керівництвом, будьте обережні на дорозі та не піддавайтеся впливу поганих думок.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні у вашому житті можуть бути неочікувані зміни, які спочатку здадуться руйнівними, а карта Таро символізує крах старих конструкцій. Йдеться про сварку, звільнення або усвідомлення важливої правди.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Це день надії, натхнення і нових перспектив, адже карта Таро каже, що ви йдете в правильному напрямку. Можливо Всесвіт вас підтримає або ви побачите знак, який каже, що ви правильно йдете. Це гарний день для творчості та планів на майбутнє.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Цей день підійде для усамітнення і роздумів, а карта Таро радить відволіктися від зовнішньої метушні і зосередитися на внутрішньому світі. Можливо ви згадаєте стару мрію або почнете думати, куди ви рухаєтеся.

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