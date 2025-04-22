Гороскоп за картами Таро на 22 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 квітня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 22 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 22 квітня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 22 квітня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Помірність"
Зупиніться і налаштуйтеся на внутрішній баланс, адже карта Таро символізує гармонію і терпіння. Це сприятливий час для відновлення стану після стресів і спокійних розмов. Ваші стосунки можуть покращитися, якщо ви будете щирими і стриманими.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Паж Мечів"
Готуйтеся до зіткнення з критикою і можливих інтелектуальних сварок, а карта Таро радить бути чесними і зібраними. Цей день підходить для навчання, збору інформації і аналізу того, що відбувається.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "П’ятірка Мечів"
Сьогодні можлива заздрість і плітки, а карта Таро попереджає про конфлікти. Зверніть увагу на внутрішній спокій і межі.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Десятка Денарієв"
Це гарна можливість знайти внутрішнє задоволення і гармонію в сімейному житті або в матеріальному плані, адже карта Таро символізує стабільність і підтримку. Сьогодні ви можете отримати гарну новину, яка стосується грошей або сім’ї.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Шістка Мечів"
Цей день символізує перехідний етап, коли потрібно відпустити своє минуле заради майбутнього, адже карта Таро говорить про внутрішнє бажання змін, але і про страх перед невідомим. Сьогодні ви можете відчути самотність або непорозуміння, адже поруч люди, які готові вас підтримати.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Місяць"
Це день неясності та внутрішніх страхів, адже карта Таро вказує на загострену інтуїцію. Не приймайте важливі рішення поспіхом і займіться медитацією або творчістю.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Паж Денарієв"
Сьогодні будуть сприятливі перспективи у сфері навчання, роботи і фінансів, а карта Таро говорить про бажання створити міцний фундамент, почати новий проєкт або покращити навички. Зверніть увагу на емоційну складову.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні ви можете повернути ситуацію на свою користь, а карта Таро радить бути активними. Всі ваші зусилля почнуть приносити перші плоди. У вашому житті можуть змінитися плани, ви можете вирушити у поїздку або отримати нові пропозиції.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Десятка Мечів"
Сьогодні ви можете відчути розчарування або емоційну втому, але тарологи не радять опускати руки. Намагайтеся не сваритися з керівництвом, будьте обережні на дорозі та не піддавайтеся впливу поганих думок.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Вежа"
Сьогодні у вашому житті можуть бути неочікувані зміни, які спочатку здадуться руйнівними, а карта Таро символізує крах старих конструкцій. Йдеться про сварку, звільнення або усвідомлення важливої правди.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Зірка"
Це день надії, натхнення і нових перспектив, адже карта Таро каже, що ви йдете в правильному напрямку. Можливо Всесвіт вас підтримає або ви побачите знак, який каже, що ви правильно йдете. Це гарний день для творчості та планів на майбутнє.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Відлюдник"
Цей день підійде для усамітнення і роздумів, а карта Таро радить відволіктися від зовнішньої метушні і зосередитися на внутрішньому світі. Можливо ви згадаєте стару мрію або почнете думати, куди ви рухаєтеся.
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