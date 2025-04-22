Гороскоп по картам Таро на 22 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 апреля 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 22 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 22 апреля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 22 апреля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Умеренность"
Остановитесь и настройтесь на внутренний баланс, ведь карта Таро символизирует гармонию и терпение. Это благоприятное время для восстановления состояния после стрессов и спокойных разговоров. Ваши отношения могут улучшиться, если вы будете искренними и сдержанными.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Паж Мечей"
Готовьтесь к столкновению с критикой и возможным интеллектуальным ссорам, а карта Таро советует быть честными и собранными. Этот день подходит для обучения, сбора информации и анализа происходящего.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Пятерка Мечей"
Сегодня возможна зависть и сплетни, а карта Таро предупреждает о конфликтах. Обратите внимание на внутреннее спокойствие и границы.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Десятка Денариев"
Это хорошая возможность обрести внутреннее удовлетворение и гармонию в семейной жизни или в материальном плане, ведь карта Таро символизирует стабильность и поддержку. Сегодня вы можете получить хорошую новость, которая касается денег или семьи.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Шестерка Мечей"
Этот день символизирует переходный этап, когда нужно отпустить свое прошлое ради будущего, ведь карта Таро говорит о внутреннем желании перемен, но и о страхе перед неизвестным. Сегодня вы можете почувствовать одиночество или недопонимание, ведь рядом люди, которые готовы вас поддержать.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Луна"
Это день неясности и внутренних страхов, ведь карта Таро указывает на обостренную интуицию. Не принимайте важные решения в спешке и займитесь медитацией или творчеством.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Паж Денариев"
Сегодня будут благоприятные перспективы в сфере обучения, работы и финансов, а карта Таро говорит о желании создать прочный фундамент, начать новый проект или улучшить навыки. Обратите внимание на эмоциональную составляющую.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Сегодня вы можете повернуть ситуацию в свою пользу, а карта Таро советует быть активными. Все ваши усилия начнут приносить первые плоды. В вашей жизни могут измениться планы, вы можете отправиться в поездку или получить новые предложения.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Десятка Мечей"
Сегодня вы можете почувствовать разочарование или эмоциональную усталость, но тарологи не советуют опускать руки. Старайтесь не ссориться с руководством, будьте осторожны на дороге и не поддавайтесь влиянию дурных мыслей.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Башня"
Сегодня в вашей жизни могут быть неожиданные изменения, которые поначалу покажутся разрушительными, а карта Таро символизирует крах старых конструкций. Речь идет о ссоре, увольнении или осознании важной правды.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Звезда"
Это день надежды, вдохновения и новых перспектив, ведь карта Таро говорит, что вы идете в правильном направлении. Возможно Вселенная вас поддержит или вы увидите знак, который говорит, что вы правильно идете. Это хороший день для творчества и планов на будущее.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Отшельник"
Этот день подойдет для уединения и размышлений, а карта Таро советует отвлечься от внешней суеты и сосредоточиться на внутреннем мире. Возможно вы вспомните старую мечту или начнете думать, куда вы движетесь.
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