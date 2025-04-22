Гороскоп по картам Таро на 22 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина с картой Таро в руке. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 22 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 22 апреля 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 22 апреля.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Умеренность"

Остановитесь и настройтесь на внутренний баланс, ведь карта Таро символизирует гармонию и терпение. Это благоприятное время для восстановления состояния после стрессов и спокойных разговоров. Ваши отношения могут улучшиться, если вы будете искренними и сдержанными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Паж Мечей"

Готовьтесь к столкновению с критикой и возможным интеллектуальным ссорам, а карта Таро советует быть честными и собранными. Этот день подходит для обучения, сбора информации и анализа происходящего.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Сегодня возможна зависть и сплетни, а карта Таро предупреждает о конфликтах. Обратите внимание на внутреннее спокойствие и границы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Денариев"

Это хорошая возможность обрести внутреннее удовлетворение и гармонию в семейной жизни или в материальном плане, ведь карта Таро символизирует стабильность и поддержку. Сегодня вы можете получить хорошую новость, которая касается денег или семьи.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Этот день символизирует переходный этап, когда нужно отпустить свое прошлое ради будущего, ведь карта Таро говорит о внутреннем желании перемен, но и о страхе перед неизвестным. Сегодня вы можете почувствовать одиночество или недопонимание, ведь рядом люди, которые готовы вас поддержать.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Луна"

Это день неясности и внутренних страхов, ведь карта Таро указывает на обостренную интуицию. Не принимайте важные решения в спешке и займитесь медитацией или творчеством.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Денариев"

Сегодня будут благоприятные перспективы в сфере обучения, работы и финансов, а карта Таро говорит о желании создать прочный фундамент, начать новый проект или улучшить навыки. Обратите внимание на эмоциональную составляющую.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня вы можете повернуть ситуацию в свою пользу, а карта Таро советует быть активными. Все ваши усилия начнут приносить первые плоды. В вашей жизни могут измениться планы, вы можете отправиться в поездку или получить новые предложения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Сегодня вы можете почувствовать разочарование или эмоциональную усталость, но тарологи не советуют опускать руки. Старайтесь не ссориться с руководством, будьте осторожны на дороге и не поддавайтесь влиянию дурных мыслей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Башня"

Сегодня в вашей жизни могут быть неожиданные изменения, которые поначалу покажутся разрушительными, а карта Таро символизирует крах старых конструкций. Речь идет о ссоре, увольнении или осознании важной правды.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Это день надежды, вдохновения и новых перспектив, ведь карта Таро говорит, что вы идете в правильном направлении. Возможно Вселенная вас поддержит или вы увидите знак, который говорит, что вы правильно идете. Это хороший день для творчества и планов на будущее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Этот день подойдет для уединения и размышлений, а карта Таро советует отвлечься от внешней суеты и сосредоточиться на внутреннем мире. Возможно вы вспомните старую мечту или начнете думать, куда вы движетесь.

Напомним, мы писали о том, какой знак Зодиака начнет новую жизнь в мае 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака считаются самыми депрессивными из всех.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака повезет в финансовом плане весной 2025 года по Таро.