Гороскоп за картами Таро на 22 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 червня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 22 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на неділю, 22 червня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 22 червня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "П’ятірка Жезлів"
Сьогодні у вас можуть виникнути незначні сварки чи непорозуміння. А карта Таро радить проявити більше співчуття і емоційного розуміння, щоб уникнути суперечок.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Королева Пентаклів"
Це сприятливий день для домашнього комфорту, турботи про близьких і матеріальної стабільності. Ця карта Таро посилює ваше вміння створювати гармонію.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Шістка Мечів"
Ви сьогодні захочете усамітнитися чи віддалитися від проблем. Карта Таро допоможе вам знайти найкращий шлях для зцілення і емоційного оновлення.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Імператриця"
Це сильна карта росту, творчих справ, родючості та достатку. Ця карта Таро посилює емоційну глибину, інтуїцію і вміння створювати. Також це гарний день для проведення часу з рідними і зміцнення стосунків.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
Ви відчуєте прилив енергії та ентузіазму для початку чогось нового. Ця карта Таро рекомендує додати емоційну глибину та інтуїцію до ваших планів.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Трійка Пентаклів"
Це день співпраці та успішної роботи в колективі. Ця карта Таро допоможе вам краще розуміти своїх співробітників чи партнерів.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Закохані"
Це день важливих рішень у стосунках, вибору шляху чи встановлення гармонії в особистому житті. Ця карта Таро говорить про те, як важливо дослухатися до свого серця і емоцій.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Сімка Кубків"
Сьогодні ви можете зіштовхнутися з великою кількістю виборів чи ілюзій. Ця карта Таро радить вірити своїй інтуїції.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Колісниця"
Це день активності, прогресу і досягнення цілей. Ця карта Таро рекомендує додати емоційну мудрість.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Вісімка Пентаклів"
Зосередьтеся на роботі та розвитку власних навичок. Ця карта Таро радить слухати свої емоції і знаходити радість у творчості.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Король Мечів"
Сьогодні ви можете бути більш раціональними і об’єктивними. Ця карта Таро рекомендує балансувати логіку з емпатією.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Це день свята, стабільності та домашнього комфорту. Ця карта Таро посилює вміння насолоджувати гармонією у стосунках, відчувати радість від спілкування з близькими і створювати свято.
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