Гороскоп за картами Таро на 22 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Колода карт Таро для ворожіння. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 22 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на неділю, 22 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Сьогодні у вас можуть виникнути незначні сварки чи непорозуміння. А карта Таро радить проявити більше співчуття і емоційного розуміння, щоб уникнути суперечок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Це сприятливий день для домашнього комфорту, турботи про близьких і матеріальної стабільності. Ця карта Таро посилює ваше вміння створювати гармонію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Ви сьогодні захочете усамітнитися чи віддалитися від проблем. Карта Таро допоможе вам знайти найкращий шлях для зцілення і емоційного оновлення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Імператриця"

Це сильна карта росту, творчих справ, родючості та достатку. Ця карта Таро посилює емоційну глибину, інтуїцію і вміння створювати. Також це гарний день для проведення часу з рідними і зміцнення стосунків.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ви відчуєте прилив енергії та ентузіазму для початку чогось нового. Ця карта Таро рекомендує додати емоційну глибину та інтуїцію до ваших планів.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Це день співпраці та успішної роботи в колективі. Ця карта Таро допоможе вам краще розуміти своїх співробітників чи партнерів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Це день важливих рішень у стосунках, вибору шляху чи встановлення гармонії в особистому житті. Ця карта Таро говорить про те, як важливо дослухатися до свого серця і емоцій.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Сьогодні ви можете зіштовхнутися з великою кількістю виборів чи ілюзій. Ця карта Таро радить вірити своїй інтуїції.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колісниця"

Це день активності, прогресу і досягнення цілей. Ця карта Таро рекомендує додати емоційну мудрість.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Зосередьтеся на роботі та розвитку власних навичок. Ця карта Таро радить слухати свої емоції і знаходити радість у творчості.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Король Мечів"

Сьогодні ви можете бути більш раціональними і об’єктивними. Ця карта Таро рекомендує балансувати логіку з емпатією.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це день свята, стабільності та домашнього комфорту. Ця карта Таро посилює вміння насолоджувати гармонією у стосунках, відчувати радість від спілкування з близькими і створювати свято.

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