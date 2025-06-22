Гороскоп по картам Таро на 22 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Колода карт Таро для гадания. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 22 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на воскресенье, 22 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Сегодня у вас могут возникнуть незначительные ссоры или недоразумения. А карта Таро советует проявить больше сострадания и эмоционального понимания, чтобы избежать споров.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Это благоприятный день для домашнего комфорта, заботы о близких и материальной стабильности. Эта карта Таро усиливает ваше умение создавать гармонию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Вы сегодня захотите уединиться или отдалиться от проблем. Карта Таро поможет вам найти лучший путь для исцеления и эмоционального обновления.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Императрица"

Это сильная карта роста, творческих дел, плодородия и изобилия. Эта карта Таро усиливает эмоциональную глубину, интуицию и умение создавать. Также это хороший день для проведения времени с родными и укрепления отношений.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Вы почувствуете прилив энергии и энтузиазма для начала чего-то нового. Эта карта Таро рекомендует добавить эмоциональную глубину и интуицию к вашим планам.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Это день сотрудничества и успешной работы в коллективе. Эта карта Таро поможет вам лучше понимать своих сотрудников или партнеров.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Это день важных решений в отношениях, выбора пути или установления гармонии в личной жизни. Эта карта Таро говорит о том, как важно прислушиваться к своему сердцу и эмоциям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Сегодня вы можете столкнуться с большим количеством выборов или иллюзий. Эта карта Таро советует верить своей интуиции.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесница"

Это день активности, прогресса и достижения целей. Эта карта Таро рекомендует добавить эмоциональную мудрость.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Сосредоточьтесь на работе и развитии собственных навыков. Эта карта Таро советует слушать свои эмоции и находить радость в творчестве.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Король Мечей"

Сегодня вы можете быть более рациональными и объективными. Эта карта Таро рекомендует балансировать логику с эмпатией.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это день праздника, стабильности и домашнего комфорта. Эта карта Таро усиливает умение наслаждаться гармонией в отношениях, испытывать радость от общения с близкими и создавать праздник.

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