Гороскоп за картами Таро на 20 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 20 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 20 травня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 20 травня.

Реклама

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Це може бути емоційно важкий день, адже ви можете посваритися з близькими, якщо не будете тримати себе в руках. Не приймайте поспішних рішень, адже вони можуть бути не на вашу користь.

Реклама

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Шістка Денарієв"

Сьогодні може початися щось масштабне, особливо в професійній сфері. Це сприятливий день для початку бізнесу, просування ідеї чи підписання угоди. Цього дня варто тримати себе в руках, особливо в харчування і фізичних навантаженнях.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дама Кубків"

Сьогодні в робочій сфері можуть виникнути випробування, особливо в першій половині дня. Не спілкуйтеся на важливі теми з керівництвом. А ось в особистому житті можуть бути приємні моменти.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Ви можете отримати шанс відновити старі зв’язки чи зустріти людину з минулого, до якої ще є почуття. Але будьте обережні, особливо в спорті чи фізичній активності.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Суд"

Це сприятливий день для оформлення документів, вирішення юридичних питань і відвідування офіційних закладів. Ввечері ви можете отримати неочікуваний, але приємний сюрприз.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сонце"

Це день справжнього щастя і успіху, адже ви можете отримати премію, приємний подарунок чи борг, який у вас брали. Також сьогодні можете просити про підвищення. Але з партнером можуть виникнути непорозуміння.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні у вашому житті можуть бути неочікувані зміни, адже вам може знадобитися відмовитися від старих ідей і цілей. Ваш стан здоров’я може погіршитися через перенавантаження.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Ви отримаєте сюрприз, але такий, на який ви заслуговуєте за емоційною зрілістю. Сьогодні стежте за словами і думайте перш, ніж робити висновки чи розривати зв’язки.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Палац Пентаклів"

Це може бути насичений на побутові та домашні турботи день, а якщо ви будете терплячими і уважними, то зможете досягти гармонії у стосунках. Також це гарний день для прибирання та ремонту.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Король Мечів"

Вам потрібно буде приймати важкі рішення, особливо у сфері професійної діяльності, але через особисті переживання ви можете відчути непокоєння всередині. Намагайтеся не планувати важливі ділові зустрічі, адже можливе непорозуміння.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Цей день наповнений символами, знаками і прихованими сенсами. Хтось попросить вас виконати чужу роботу, але спробуйте відшукати в цьому важливий урок.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні можливе доленосне знайомство чи зустріч, яка може змінити уявлення про майбутнє. Але будьте обережними, адже ваші вчинки можуть неправильно зрозуміти.

Нагадаємо, ми писали про те, який знак Зодіаку отримає пропозицію найближчим часом за Таро.

Раніше ми розповідали про те, в якого знака Зодіаку зміниться життя в травні 2025 року за Таро.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти в травні 2025 року за Таро.