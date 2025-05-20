Гороскоп по картам Таро на 20 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 20 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 20 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 20 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Восьмерка Мечей"
Это может быть эмоционально тяжелый день, ведь вы можете поссориться с близкими, если не будете держать себя в руках. Не принимайте поспешных решений, ведь они могут быть не в вашу пользу.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Шестерка Денариев"
Сегодня может начаться что-то масштабное, особенно в профессиональной сфере. Это благоприятный день для начала бизнеса, продвижения идеи или подписания соглашения. В этот день стоит держать себя в руках, особенно в питании и физических нагрузках.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Дама Кубков"
Сегодня в рабочей сфере могут возникнуть испытания, особенно в первой половине дня. Не общайтесь на важные темы с руководством. А вот в личной жизни могут быть приятные моменты.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Шестерка Жезлов"
Вы можете получить шанс восстановить старые связи или встретить человека из прошлого, к которому еще есть чувства. Но будьте осторожны, особенно в спорте или физической активности.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Суд"
Это благоприятный день для оформления документов, решения юридических вопросов и посещения официальных заведений. Вечером вы можете получить неожиданный, но приятный сюрприз.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Солнце"
Это день настоящего счастья и успеха, ведь вы можете получить премию, приятный подарок или долг, который у вас брали. Также сегодня можете просить о повышении. Но с партнером могут возникнуть недоразумения.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Башня"
Сегодня в вашей жизни могут быть неожиданные перемены, ведь вам может понадобиться отказаться от старых идей и целей. Ваше состояние здоровья может ухудшиться из-за перегрузки.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Вы получите сюрприз, но такой, которого вы заслуживаете по эмоциональной зрелости. Сегодня следите за словами и думайте прежде, чем делать выводы или разрывать связи.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Дворец Пентаклей"
Это может быть насыщенный на бытовые и домашние заботы день, а если вы будете терпеливыми и внимательными, то сможете достичь гармонии в отношениях. Также это хороший день для уборки и ремонта.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Король Мечей"
Вам нужно будет принимать трудные решения, особенно в сфере профессиональной деятельности, но из-за личных переживаний вы можете почувствовать беспокойство внутри. Старайтесь не планировать важные деловые встречи, ведь возможно недоразумение.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Этот день наполнен символами, знаками и скрытыми смыслами. Кто-то попросит вас выполнить чужую работу, но попробуйте отыскать в этом важный урок.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Маг"
Сегодня возможно судьбоносное знакомство или встреча, которая может изменить представление о будущем. Но будьте осторожны, ведь ваши поступки могут неправильно понять.
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