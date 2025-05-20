Гороскоп по картам Таро на 20 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 20 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 20 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Это может быть эмоционально тяжелый день, ведь вы можете поссориться с близкими, если не будете держать себя в руках. Не принимайте поспешных решений, ведь они могут быть не в вашу пользу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Шестерка Денариев"

Сегодня может начаться что-то масштабное, особенно в профессиональной сфере. Это благоприятный день для начала бизнеса, продвижения идеи или подписания соглашения. В этот день стоит держать себя в руках, особенно в питании и физических нагрузках.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дама Кубков"

Сегодня в рабочей сфере могут возникнуть испытания, особенно в первой половине дня. Не общайтесь на важные темы с руководством. А вот в личной жизни могут быть приятные моменты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Вы можете получить шанс восстановить старые связи или встретить человека из прошлого, к которому еще есть чувства. Но будьте осторожны, особенно в спорте или физической активности.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Суд"

Это благоприятный день для оформления документов, решения юридических вопросов и посещения официальных заведений. Вечером вы можете получить неожиданный, но приятный сюрприз.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Солнце"

Это день настоящего счастья и успеха, ведь вы можете получить премию, приятный подарок или долг, который у вас брали. Также сегодня можете просить о повышении. Но с партнером могут возникнуть недоразумения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Башня"

Сегодня в вашей жизни могут быть неожиданные перемены, ведь вам может понадобиться отказаться от старых идей и целей. Ваше состояние здоровья может ухудшиться из-за перегрузки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Вы получите сюрприз, но такой, которого вы заслуживаете по эмоциональной зрелости. Сегодня следите за словами и думайте прежде, чем делать выводы или разрывать связи.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Дворец Пентаклей"

Это может быть насыщенный на бытовые и домашние заботы день, а если вы будете терпеливыми и внимательными, то сможете достичь гармонии в отношениях. Также это хороший день для уборки и ремонта.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Король Мечей"

Вам нужно будет принимать трудные решения, особенно в сфере профессиональной деятельности, но из-за личных переживаний вы можете почувствовать беспокойство внутри. Старайтесь не планировать важные деловые встречи, ведь возможно недоразумение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Этот день наполнен символами, знаками и скрытыми смыслами. Кто-то попросит вас выполнить чужую работу, но попробуйте отыскать в этом важный урок.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Маг"

Сегодня возможно судьбоносное знакомство или встреча, которая может изменить представление о будущем. Но будьте осторожны, ведь ваши поступки могут неправильно понять.

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