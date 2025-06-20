Гороскоп за картами Таро на 20 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Колода карт Таро в руках у жінки. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 20 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 20 червня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 20 червня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Сьогодні варто навести лад, причому, як в матеріальному, так і в емоційному плані. Це гарний день для роботи з внутрішнім станом.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні варто зупинитися і трохи відпочити. Незабаром почнеться цікавий етап, для якого потрібні свіжі ідеї і рішучість.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Сьогодні варто подбати про своє тіло і емоційний стан. Спробуйте знайти баланс і не перебувайте довго на сонці.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Не витрачайте час на дрібниці, адже все важливе починає змінюватися на краще. Це спокійний день, коли ви відчуєте, що на вірному шляху.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дев’ятка Денарієв"

Зверніть увагу на минуле, адже хтось з нього спробує з вами зв’язатися. Ввечері проведіть час у спокійній атмосфері з близькими людьми.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Сьогодні варто видихнути і подивитися назад. Це сприятливий день для відчуття внутрішньої стійкості та впевненості в тому, що все йде належним чином.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Це емоційно важкий день, наповнений внутрішніми протиріччями. Сьогодні варто усамітнитися і зайнятися улюбленими справами.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сонце"

Цей день принесе довгоочікуване світло і радість. Сьогодні варто відпочити на свіжому повітрі, зустрітися з друзями чи просто активно прогулятися.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Сьогодні будьте уважними до слів і вчинків, адже імпульсивність може спровокувати конфлікти. Не ведіться на провокації і не кидайтеся різкими словами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Сьогодні доволі динамічний день, наповнений емоційними сплесками. Цей день подарує неочікувану близькість і емоційне оновлення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Суд"

Цей день буде доленосним, адже сьогодні може закінчитися важливий етап і початися новий. Ви можете завершити проєкт, над яким вже давно працюєте, чи відновити стосунки, які не мали раніше шансів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні у вас буде шанс знайти джерело натхненн. Цього дня варто дослухатися до себе.

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку придбають автомобіль вліткау 2025 року за Таро.

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку відчують справжній біль наприкінці червня 2025 року за Таро.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку отримають багато грошей наприкінці червня 2025 року.