Гороскоп по картам Таро на 20 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 июня 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 20 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 20 июня 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 20 июня.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Пятерка Жезлов"
Сегодня стоит навести порядок, причем, как в материальном, так и в эмоциональном плане. Это хороший день для работы с внутренним состоянием.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Маг"
Сегодня стоит остановиться и немного отдохнуть. Вскоре начнется интересный этап, для которого нужны свежие идеи и решительность.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Тройка Кубков"
Сегодня стоит позаботиться о своем теле и эмоциональном состоянии. Попробуйте найти баланс и не находитесь долго на солнце.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Не тратьте время на мелочи, ведь все важное начинает меняться к лучшему. Это спокойный день, когда вы почувствуете, что на верном пути.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Девятка Денариев"
Обратите внимание на прошлое, ведь кто-то из него попытается с вами связаться. Вечером проведите время в спокойной атмосфере с близкими людьми.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Тройка Жезлов"
Сегодня стоит выдохнуть и посмотреть назад. Это благоприятный день для ощущения внутренней устойчивости и уверенности в том, что все идет должным образом.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Это эмоционально тяжелый день, наполненный внутренними противоречиями. Сегодня стоит уединиться и заняться любимыми делами.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Солнце"
Этот день принесет долгожданный свет и радость. Сегодня стоит отдохнуть на свежем воздухе, встретиться с друзьями или просто активно прогуляться.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Девятка Кубков"
Сегодня будьте внимательны к словам и поступкам, ведь импульсивность может спровоцировать конфликты. Не ведитесь на провокации и не бросайтесь резкими словами.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Восьмерка Жезлов"
Сегодня довольно динамичный день, наполненный эмоциональными всплесками. Этот день подарит неожиданную близость и эмоциональное обновление.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Суд"
Этот день будет судьбоносным, ведь сегодня может закончиться важный этап и начаться новый. Вы можете завершить проект, над которым уже давно работаете, или восстановить отношения, которые не имели раньше шансов.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Звезда"
Сегодня у вас будет шанс найти источник вдохновения. В этот день стоит прислушаться к себе.
Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака приобретут автомобиль летом 2025 года по Таро.
Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака почувствуют настоящую боль в конце июня 2025 года по Таро.
Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака получат много денег в конце июня 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!