Гороскоп по картам Таро на 20 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Колода карт Таро в руках у женщины. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 20 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 20 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Сегодня стоит навести порядок, причем, как в материальном, так и в эмоциональном плане. Это хороший день для работы с внутренним состоянием.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Маг"

Сегодня стоит остановиться и немного отдохнуть. Вскоре начнется интересный этап, для которого нужны свежие идеи и решительность.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Сегодня стоит позаботиться о своем теле и эмоциональном состоянии. Попробуйте найти баланс и не находитесь долго на солнце.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Не тратьте время на мелочи, ведь все важное начинает меняться к лучшему. Это спокойный день, когда вы почувствуете, что на верном пути.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Девятка Денариев"

Обратите внимание на прошлое, ведь кто-то из него попытается с вами связаться. Вечером проведите время в спокойной атмосфере с близкими людьми.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Сегодня стоит выдохнуть и посмотреть назад. Это благоприятный день для ощущения внутренней устойчивости и уверенности в том, что все идет должным образом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Это эмоционально тяжелый день, наполненный внутренними противоречиями. Сегодня стоит уединиться и заняться любимыми делами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Солнце"

Этот день принесет долгожданный свет и радость. Сегодня стоит отдохнуть на свежем воздухе, встретиться с друзьями или просто активно прогуляться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Сегодня будьте внимательны к словам и поступкам, ведь импульсивность может спровоцировать конфликты. Не ведитесь на провокации и не бросайтесь резкими словами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Сегодня довольно динамичный день, наполненный эмоциональными всплесками. Этот день подарит неожиданную близость и эмоциональное обновление.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Суд"

Этот день будет судьбоносным, ведь сегодня может закончиться важный этап и начаться новый. Вы можете завершить проект, над которым уже давно работаете, или восстановить отношения, которые не имели раньше шансов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня у вас будет шанс найти источник вдохновения. В этот день стоит прислушаться к себе.

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