Гороскоп за картами Таро на 2 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Субота, 2 серпня, обіцяє бути глибокою і емоційною завдяки енергії Місяця, що росте, у знаку Скорпіона. Усе, що приховано, може проявитися. Десята місячна доба — це час, коли варто дбати про близьких, традиції та внутрішній стан. Якщо шукаєте підказку, як краще провести день, карти Таро можуть дати чітку відповідь і важливу пораду.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 2 серпня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні перед вами постане ситуація, яка потребує витримки та внутрішнього контролю. Не натискайте на інших, дійте м'яко, але впевнено. Якщо ви проявите мудрість і терпіння, отримаєте повагу та бажаний результат.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Прийшов час залишити щось у минулому. Можливо, це стосунки, які більше не приносять радості, або застаріле уявлення про себе. Не бійтеся змін — за горизонтом нові емоції та глибший сенс.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Субота сприятлива для внутрішніх відкриттів. Ви можете отримати відповідь на важливе запитання, якщо наважитеся зануритися у себе.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев'ятка Жезлів"

Цей день може нагадати про те, що ви вже чимало витримали. Проте карти Таро підказують: ви ближче до фінішу, ніж вам здається. Варто зробити останнє зусилля і результат не змусить себе чекати.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Закохані"

Серйозний вибір або внутрішня дилема — ось теми вашої суботи. Це може стосуватися стосунків, роботи або власних цінностей. Прислухайтеся до серця, але не ігноруйте розум — баланс зараз ключовий.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Ваша турбота сьогодні може стати джерелом сили для інших. Добре займатися домом, фінансами, практичними справами. Якщо вкласти душу в те, що ви робите — отримаєте не лише результат, а й глибоке задоволення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Перед вами відкривається багато варіантів, але не всі з них — справжні. Не поспішайте робити вибір: спочатку розберіться, де реальність, а де — ілюзія. Карти Таро радять зберігати холодний розум.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

День здатен змінити ваші плани, тому краще не чіплятися за контроль. Довіртесь подіям і шукайте знаки — удача може бути ближче, ніж ви думаєте. Прийміть зміни з відкритим серцем.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ви можете отримати спалах енергії чи натхнення. Якщо давно хотіли розпочати новий проєкт — це вдалий час. Усе, що почнете зараз, має потенціал стати чимось значним.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П'ятірка Мечів"

Не варто сьогодні змагатися лише заради перемоги. Деякі битви краще програти, аби зберегти гідність. Обирайте шлях, який не залишить гіркого післясмаку.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Цей день закликає до зосередженості. Якщо вкласти зусилля у справу, навіть рутинну, — отримаєте стабільність і впевненість. Карти Таро підказують: час вдосконалюватися.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Не все сьогодні буде зрозумілим. Можуть активізуватися сни, інтуїція або старі страхи. Не поспішайте з висновками — дозвольте туману розсіюватися поступово, і ви побачите істину.

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