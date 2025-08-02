Гороскоп по картам Таро на 2 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Суббота, 2 августа, обещает быть глубокой и эмоциональной благодаря энергии растущей Луны в знаке Скорпиона. Все, что скрыто, может проявиться. Десятые лунные сутки — это время, когда стоит заботиться о близких, традициях и внутреннем состоянии. Если ищете подсказку, как лучше провести день, карты Таро могут дать четкий ответ и важный совет.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 2 августа 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня перед вами предстанет ситуация, которая потребует выдержки и внутреннего контроля. Не нажимайте на других, действуйте мягко, но уверенно. Если вы проявите мудрость и терпение, получите уважение и желаемый результат.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Пришло время оставить что-то в прошлом. Возможно, это отношения, которые больше не приносят радости, или устаревшее представление о себе. Не бойтесь перемен — за горизонтом новые эмоции и более глубокий смысл.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Суббота благоприятна для внутренних открытий. Вы можете получить ответ на важный вопрос, если решитесь погрузиться в себя.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Жезлов"

Этот день может напомнить о том, что вы уже немало выдержали. Однако карты Таро подсказывают: вы ближе к финишу, чем вам кажется. Стоит сделать последнее усилие и результат не заставит себя ждать.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Влюбленные"

Серьезный выбор или внутренняя дилемма — вот темы вашей субботы. Это может касаться отношений, работы или собственных ценностей. Прислушивайтесь к сердцу, но не игнорируйте разум — баланс сейчас ключевой.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Ваша забота сегодня может стать источником силы для других. Хорошо заниматься домом, финансами, практическими делами. Если вложить душу в то, что вы делаете — получите не только результат, но и глубокое удовлетворение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Перед вами открывается много вариантов, но не все из них — настоящие. Не спешите делать выбор: сначала разберитесь, где реальность, а где — иллюзия. Карты Таро советуют сохранять холодный рассудок.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

День способен изменить ваши планы, поэтому лучше не цепляться за контроль. Доверьтесь событиям и ищите знаки — удача может быть ближе, чем вы думаете. Примите перемены с открытым сердцем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Вы можете получить вспышку энергии или вдохновения. Если давно хотели начать новый проект — это удачное время. Все, что начнете сейчас, имеет потенциал стать чем-то значительным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Не стоит сегодня соревноваться только ради победы. Некоторые битвы лучше проиграть, чтобы сохранить достоинство. Выбирайте путь, который не оставит горького послевкусия.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Этот день призывает к сосредоточенности. Если вложить усилия в дело, даже рутинное, — получите стабильность и уверенность. Карты Таро подсказывают: время совершенствоваться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Не все сегодня будет понятным. Могут активизироваться сны, интуиция или старые страхи. Не спешите с выводами — позвольте туману рассеиваться постепенно, и вы увидите истину.

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