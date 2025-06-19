Гороскоп за картами Таро на 19 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Розклад на тарологічних картах на столі. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 19 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 19 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні варто зупинитися і поглянути в минуле, щоб спокійно йти в майбутнє. Цього дня варто бути дисциплінованими і відповідальними.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Колісниця"

Це доволі активний день, особливо в плані поїздок. Але уникайте серйозних розмов, особливо на тему стосунків, і не порушуйте давно наболілі питання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Зірка"

Це надихаючий і перспективний день, коли ви можете отримати нові можливості. Сміливо беріться за проєкти, які здаються вам зухвалими.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Утримання"

Сьогодні зверніть увагу на тіло і душу, адже ви можете відчути втому. Уникайте стресових ситуацій і оточуйте себе комфортом.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вежа"

Це емоційно важкий день, коли у вашому житті можуть відбутися різкі повороти. Хтось може використати вашу довіру і щедрість. Також будьте обережні з робочими справами і особистими секретами.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сила"

Це гарний день для зміцнення стосунків, що буде для вас корисним у майбутньому. Сміливо проявляйте ініціативу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні відпустіть контроль і пливіть за течією. Будьте уважні до дрібниць і стежте за розвитком обставин.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

Це день внутрішнього оновлення, коли варто відпустити старе заради нового. Ви можете відчути занепад сил чи апатію, особливо ввечері.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Маг"

Зосередьтеся на сім’ї, знайдіть час для душевних розмов і проявіть терпіння. Ваша увага потрібна комусь з близьких.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Правосуддя"

Ви можете отримати винагороду в моральному чи матеріальному плані за свої заслуги. Також це гарний день для упорядкування документів, вирішення юридичних питань чи повернення боргів.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Вам доведеться подолати важкі емоції у вигляді розчарування, втоми чи відчуття зради. Незабаром на вас чекає оновлення і довгоочікуване полегшення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Це містичний і насичений день, коли ви можете налагодити стосунки і надихнути інших. Це гарний час для спілкування, виступів і створення чогось незвичайного.

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