Гороскоп по картам Таро на 19 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Расклад на тарологических картах на столе. Фото: Pexels

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 19 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 19 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Император"

Сегодня стоит остановиться и взглянуть в прошлое, чтобы спокойно идти в будущее. В этот день стоит быть дисциплинированными и ответственными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Колесница"

Это довольно активный день, особенно в плане поездок. Но избегайте серьезных разговоров, особенно на тему отношений, и не поднимайте давно наболевшие вопросы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Звезда"

Это вдохновляющий и перспективный день, когда вы можете получить новые возможности. Смело беритесь за проекты, которые кажутся вам дерзкими.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Удержание"

Сегодня обратите внимание на тело и душу, ведь вы можете почувствовать усталость. Избегайте стрессовых ситуаций и окружайте себя комфортом.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Башня"

Это эмоционально тяжелый день, когда в вашей жизни могут произойти резкие повороты. Кто-то может использовать ваше доверие и щедрость. Также будьте осторожны с рабочими делами и личными секретами.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Сила"

Это хороший день для укрепления отношений, что будет для вас полезным в будущем. Смело проявляйте инициативу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня отпустите контроль и плывите по течению. Будьте внимательны к мелочам и следите за развитием обстоятельств.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

Это день внутреннего обновления, когда стоит отпустить старое ради нового. Вы можете почувствовать упадок сил или апатию, особенно вечером.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Маг"

Сосредоточьтесь на семье, найдите время для душевных разговоров и проявите терпение. Ваше внимание нужно кому-то из близких.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Правосудие"

Вы можете получить вознаграждение в моральном или материальном плане за свои заслуги. Также это хороший день для упорядочения документов, решения юридических вопросов или возврата долгов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Вам придется преодолеть тяжелые эмоции в виде разочарования, усталости или чувства предательства. Вскоре вас ждет обновление и долгожданное облегчение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Это мистический и насыщенный день, когда вы можете наладить отношения и вдохновить других. Это хорошее время для общения, выступлений и создания чего-то необычного.

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