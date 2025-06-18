Гороскоп за картами Таро на 18 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка розкладає карти Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 18 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 18 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Світ"

Сьогодні ви відчуєте, як відкриваються нові можливості, але в тому випадку, якщо ви попрощаєтеся з минулим. Це гарний день для підписання угод, вирішення бюрократичних питань і спілкування з людьми, які живуть далеко.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні ви отримаєте прилив енергії і внутрішньої впевненості. Ви можете отримати цікаві пропозиції, завести ділові контакти чи кудись раптово поїхати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Правосуддя"

Хтось сьогодні може спробувати використати вашу довіру, тому будьте уважними до дрібниць. Не підписуйте документи без попереднього прочитання і уникайте сумнівних схем.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Повішений"

Зупиніться і зверніть увагу на особисті потреби. Сміливо відпустіть контроль.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Це міцний і впевнений день, коли близькі неочікувано запропонують допомогу чи дадуть корисну пораду. Це сприятливий час для організаційних справ, підписання документів і планування великих кроків.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Утримання"

Це день внутрішньої гармонії і роздумів, коли не варто робити різких кроків. Вам може знадобитися переглянути власні цілі та бажання.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні варто подбати про себе, адже ви можете відчути легку втому чи перенавантаження. Цього дня краще уникати гучних компаній і непотрібного спілкування.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Відлюдник"

Це день пошуку відповідей всередині себе, коли вам потрібно буде переосмислити нещодавні події і почути себе. Якщо ви не будете боятися внутрішньої тиші, цей день буде неочікувано плідним.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Суд"

Сьогодні ви можете зіштовхнутися з питаннями з минулого. Також це гарний день для закриття старих справ і прощання з непотрібним.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Закохані"

Це романтичний день, коли закохані можуть отримати сюрприз від партнера, а самотні — знак від долі. Це гарний час для спілкування, зізнань, побачень і теплих слів.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Колісниця"

Це активний і насичений день, коли доведеться тримати емоції і поведінку під контролем. На роботі будьте стриманими, а в особистому житті — уважними до слів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховний Жрець"

Зверніть увагу на душевний і фізичний стан. Ви можете відчути занепад сил, тому краще відпочиньте.

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