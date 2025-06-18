Гороскоп по картам Таро на 18 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая раскладывает карты Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 18 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 18 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Мир"

Сегодня вы почувствуете, как открываются новые возможности, но в том случае, если вы попрощаетесь с прошлым. Это хороший день для подписания сделок, решения бюрократических вопросов и общения с людьми, которые живут далеко.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы получите прилив энергии и внутренней уверенности. Вы можете получить интересные предложения, завести деловые контакты или куда-то внезапно поехать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Правосудие"

Кто-то сегодня может попытаться использовать ваше доверие, поэтому будьте внимательны к мелочам. Не подписывайте документы без предварительного прочтения и избегайте сомнительных схем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Повешенный"

Остановитесь и обратите внимание на личные потребности. Смело отпустите контроль.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Это крепкий и уверенный день, когда близкие неожиданно предложат помощь или дадут полезный совет. Это благоприятное время для организационных дел, подписания документов и планирования больших шагов.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Удержание"

Это день внутренней гармонии и размышлений, когда не стоит делать резких шагов. Вам может понадобиться пересмотреть собственные цели и желания.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня стоит позаботиться о себе, ведь вы можете почувствовать легкую усталость или перегрузку. В этот день лучше избегать шумных компаний и ненужного общения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Отшельник"

Это день поиска ответов внутри себя, когда вам нужно будет переосмыслить недавние события и услышать себя. Если вы не будете бояться внутренней тишины, этот день будет неожиданно плодотворным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Суд"

Сегодня вы можете столкнуться с вопросами из прошлого. Также это хороший день для закрытия старых дел и прощания с ненужным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Влюбленные"

Это романтический день, когда влюбленные могут получить сюрприз от партнера, а одинокие — знак от судьбы. Это хорошее время для общения, признаний, свиданий и теплых слов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Колесница"

Это активный и насыщенный день, когда придется держать эмоции и поведение под контролем. На работе будьте сдержанными, а в личной жизни — внимательными к словам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховный Жрец"

Обратите внимание на душевное и физическое состояние. Вы можете почувствовать упадок сил, поэтому лучше отдохните.

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