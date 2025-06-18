Гороскоп по картам Таро на 18 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июня 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 18 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 18 июня 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 18 июня.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Мир"
Сегодня вы почувствуете, как открываются новые возможности, но в том случае, если вы попрощаетесь с прошлым. Это хороший день для подписания сделок, решения бюрократических вопросов и общения с людьми, которые живут далеко.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Сила"
Сегодня вы получите прилив энергии и внутренней уверенности. Вы можете получить интересные предложения, завести деловые контакты или куда-то внезапно поехать.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Правосудие"
Кто-то сегодня может попытаться использовать ваше доверие, поэтому будьте внимательны к мелочам. Не подписывайте документы без предварительного прочтения и избегайте сомнительных схем.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Повешенный"
Остановитесь и обратите внимание на личные потребности. Смело отпустите контроль.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Император"
Это крепкий и уверенный день, когда близкие неожиданно предложат помощь или дадут полезный совет. Это благоприятное время для организационных дел, подписания документов и планирования больших шагов.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Удержание"
Это день внутренней гармонии и размышлений, когда не стоит делать резких шагов. Вам может понадобиться пересмотреть собственные цели и желания.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Сегодня стоит позаботиться о себе, ведь вы можете почувствовать легкую усталость или перегрузку. В этот день лучше избегать шумных компаний и ненужного общения.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Отшельник"
Это день поиска ответов внутри себя, когда вам нужно будет переосмыслить недавние события и услышать себя. Если вы не будете бояться внутренней тишины, этот день будет неожиданно плодотворным.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Суд"
Сегодня вы можете столкнуться с вопросами из прошлого. Также это хороший день для закрытия старых дел и прощания с ненужным.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Влюбленные"
Это романтический день, когда влюбленные могут получить сюрприз от партнера, а одинокие — знак от судьбы. Это хорошее время для общения, признаний, свиданий и теплых слов.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Колесница"
Это активный и насыщенный день, когда придется держать эмоции и поведение под контролем. На работе будьте сдержанными, а в личной жизни — внимательными к словам.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Верховный Жрец"
Обратите внимание на душевное и физическое состояние. Вы можете почувствовать упадок сил, поэтому лучше отдохните.
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