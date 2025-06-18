Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июня 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июня 2025 по Таро

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 05:20
Гороскоп по картам Таро на 18 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Женщина, которая раскладывает карты Таро. Фото: Pinterest
Ключові моменти Овен(21 марта — 20 апреля) Телец(21 апреля — 21 мая) Близнецы(22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион(23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 18 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 18 июня 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 18 июня.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Мир"

Сегодня вы почувствуете, как открываются новые возможности, но в том случае, если вы попрощаетесь с прошлым. Это хороший день для подписания сделок, решения бюрократических вопросов и общения с людьми, которые живут далеко.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы получите прилив энергии и внутренней уверенности. Вы можете получить интересные предложения, завести деловые контакты или куда-то внезапно поехать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Правосудие"

Кто-то сегодня может попытаться использовать ваше доверие, поэтому будьте внимательны к мелочам. Не подписывайте документы без предварительного прочтения и избегайте сомнительных схем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Повешенный"

Остановитесь и обратите внимание на личные потребности. Смело отпустите контроль.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Это крепкий и уверенный день, когда близкие неожиданно предложат помощь или дадут полезный совет. Это благоприятное время для организационных дел, подписания документов и планирования больших шагов.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Удержание"

Это день внутренней гармонии и размышлений, когда не стоит делать резких шагов. Вам может понадобиться пересмотреть собственные цели и желания.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня стоит позаботиться о себе, ведь вы можете почувствовать легкую усталость или перегрузку. В этот день лучше избегать шумных компаний и ненужного общения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Отшельник"

Это день поиска ответов внутри себя, когда вам нужно будет переосмыслить недавние события и услышать себя. Если вы не будете бояться внутренней тишины, этот день будет неожиданно плодотворным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Суд"

Сегодня вы можете столкнуться с вопросами из прошлого. Также это хороший день для закрытия старых дел и прощания с ненужным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Влюбленные"

Это романтический день, когда влюбленные могут получить сюрприз от партнера, а одинокие — знак от судьбы. Это хорошее время для общения, признаний, свиданий и теплых слов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Колесница"

Это активный и насыщенный день, когда придется держать эмоции и поведение под контролем. На работе будьте сдержанными, а в личной жизни — внимательными к словам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховный Жрец"

Обратите внимание на душевное и физическое состояние. Вы можете почувствовать упадок сил, поэтому лучше отдохните.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака куда-то отправятся летом 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака начнут новую жизнь в июне 2025 года.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака стоит экономить до конца июня 2025 года.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака ежедневный гороскоп таро карты
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации