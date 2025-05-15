Гороскоп за картами Таро на 15 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 травня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 15 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 15 травня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 15 травня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Закохані"
Цей день наповнений питаннями вибору та емоційної нестабільності. Хтось може поставити вас перед вибором, який вплине на ваше майбутнє. В особистому житті можуть бути несподівані повороти.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Сила"
Проявіть витримку і внутрішню стійкість, адже вам може знадобитися боротися з внутрішніми страхами. Не втрачайте контроль над емоціями і будьте спокійними.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Імператор"
Сьогодні важлива дисципліна, структура і якості лідера. Хтось зі старших за віком чи статусом вплине на ваші рішення. Також це гарний день для зміцнення позицій на роботі.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Утримання"
Зупиніться і не поспішайте, адже карта Таро радить балансувати і бути терплячими. Це сприятливий день для медитації і відновлення душевної рівноваги.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Дама Жезлів"
Сьогодні варто діяти м’яко, але впевнено. Ви можете потрапити в центр уваги чи надихнути інших своїм прикладом.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Паж Кубків"
Зранку ви можете отримати неочікувані новини, а карта Таро вказує на можливість нового знайомства, пропозиції чи приємного сюрприза.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Король Жезлів"
Вам доведеться взяти ініціативу в свої руки і бути рішучими. Не чекайте, поки хтось зробить перший крок, діяти самі.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Двійка Денарієв"
Вам доведеться балансувати між кількома задачами або приймати неоднозначні рішення. Цей день бути насиченим, а фінансові чи особисті питання потребуватимуть особливої уваги.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Туз Денарієв"
Ви можете отримати шанс, про який давно мріяли, а карта Таро обіцяє початок нового проєкта, можливості заробити чи важливу зустріч. Сьогоднішня енергія дає вам можливість закласти міцний фундамент для майбутнього.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Сімка Мечів"
Будьте обережні, адже не всі навколо чесні та відверті з вами. Ви можете відчути, що хтось намагається використати вас чи обдурити, але використовуйте розум, а не силу.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Десятка Мечів"
Сьогодні ви можете завершити щось важливе, наприклад, ви можете попрощатися з мрією, стосунками чи проєктом. Але підтримка і допомога близьких і рідних цього дня будуть для вас справжньою опорою.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
Ви отримаєте шанс почати щось із початку. Можливо ви відчуєте прилив натхнення, бажання діяти і йти вперед, але не бійтеся робити кроки вперед.
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