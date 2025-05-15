Гороскоп за картами Таро на 15 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка з колодою карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 15 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 15 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Закохані"

Цей день наповнений питаннями вибору та емоційної нестабільності. Хтось може поставити вас перед вибором, який вплине на ваше майбутнє. В особистому житті можуть бути несподівані повороти.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила"

Проявіть витримку і внутрішню стійкість, адже вам може знадобитися боротися з внутрішніми страхами. Не втрачайте контроль над емоціями і будьте спокійними.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні важлива дисципліна, структура і якості лідера. Хтось зі старших за віком чи статусом вплине на ваші рішення. Також це гарний день для зміцнення позицій на роботі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Утримання"

Зупиніться і не поспішайте, адже карта Таро радить балансувати і бути терплячими. Це сприятливий день для медитації і відновлення душевної рівноваги.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дама Жезлів"

Сьогодні варто діяти м’яко, але впевнено. Ви можете потрапити в центр уваги чи надихнути інших своїм прикладом.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Зранку ви можете отримати неочікувані новини, а карта Таро вказує на можливість нового знайомства, пропозиції чи приємного сюрприза.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Вам доведеться взяти ініціативу в свої руки і бути рішучими. Не чекайте, поки хтось зробить перший крок, діяти самі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Вам доведеться балансувати між кількома задачами або приймати неоднозначні рішення. Цей день бути насиченим, а фінансові чи особисті питання потребуватимуть особливої уваги.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Ви можете отримати шанс, про який давно мріяли, а карта Таро обіцяє початок нового проєкта, можливості заробити чи важливу зустріч. Сьогоднішня енергія дає вам можливість закласти міцний фундамент для майбутнього.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Будьте обережні, адже не всі навколо чесні та відверті з вами. Ви можете відчути, що хтось намагається використати вас чи обдурити, але використовуйте розум, а не силу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Сьогодні ви можете завершити щось важливе, наприклад, ви можете попрощатися з мрією, стосунками чи проєктом. Але підтримка і допомога близьких і рідних цього дня будуть для вас справжньою опорою.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ви отримаєте шанс почати щось із початку. Можливо ви відчуєте прилив натхнення, бажання діяти і йти вперед, але не бійтеся робити кроки вперед.

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