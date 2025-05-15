Гороскоп по картам Таро на 15 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 15 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 15 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 15 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Влюбленные"
Этот день наполнен вопросами выбора и эмоциональной нестабильности. Кто-то может поставить вас перед выбором, который повлияет на ваше будущее. В личной жизни могут быть неожиданные повороты.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Сила"
Проявите выдержку и внутреннюю стойкость, ведь вам может понадобиться бороться с внутренними страхами. Не теряйте контроль над эмоциями и будьте спокойными.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Император"
Сегодня важна дисциплина, структура и качества лидера. Кто-то из старших по возрасту или статусу повлияет на ваши решения. Также это хороший день для укрепления позиций на работе.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Удержание"
Остановитесь и не спешите, ведь карта Таро советует балансировать и быть терпеливыми. Это благоприятный день для медитации и восстановления душевного равновесия.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Дама Жезлов"
Сегодня стоит действовать мягко, но уверенно. Вы можете попасть в центр внимания или вдохновить других своим примером.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Паж Кубков"
Утром вы можете получить неожиданные новости, а карта Таро указывает на возможность нового знакомства, предложения или приятного сюрприза.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Король Жезлов"
Вам придется взять инициативу в свои руки и быть решительными. Не ждите, пока кто-то сделает первый шаг, действуйте сами.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Двойка Денариев"
Вам придется балансировать между несколькими задачами или принимать неоднозначные решения. Этот день будет насыщенным, а финансовые или личные вопросы потребуют особого внимания.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Туз Денариев"
Вы можете получить шанс, о котором давно мечтали, а карта Таро обещает начало нового проекта, возможности заработать или важную встречу. Сегодняшняя энергия дает вам возможность заложить прочный фундамент для будущего.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Семерка Мечей"
Будьте осторожны, ведь не все вокруг честны и откровенны с вами. Вы можете почувствовать, что кто-то пытается использовать вас или обмануть, но используйте разум, а не силу.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Десятка Мечей"
Сегодня вы можете завершить что-то важное, например, вы можете попрощаться с мечтой, отношениями или проектом. Но поддержка и помощь близких и родных в этот день будут для вас настоящей опорой.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Вы получите шанс начать что-то с начала. Возможно вы почувствуете прилив вдохновения, желание действовать и идти вперед, но не бойтесь делать шаги вперед.
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