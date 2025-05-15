Гороскоп по картам Таро на 15 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина с колодой карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 15 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 15 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Влюбленные"

Этот день наполнен вопросами выбора и эмоциональной нестабильности. Кто-то может поставить вас перед выбором, который повлияет на ваше будущее. В личной жизни могут быть неожиданные повороты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Проявите выдержку и внутреннюю стойкость, ведь вам может понадобиться бороться с внутренними страхами. Не теряйте контроль над эмоциями и будьте спокойными.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Император"

Сегодня важна дисциплина, структура и качества лидера. Кто-то из старших по возрасту или статусу повлияет на ваши решения. Также это хороший день для укрепления позиций на работе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Удержание"

Остановитесь и не спешите, ведь карта Таро советует балансировать и быть терпеливыми. Это благоприятный день для медитации и восстановления душевного равновесия.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Дама Жезлов"

Сегодня стоит действовать мягко, но уверенно. Вы можете попасть в центр внимания или вдохновить других своим примером.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Утром вы можете получить неожиданные новости, а карта Таро указывает на возможность нового знакомства, предложения или приятного сюрприза.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Король Жезлов"

Вам придется взять инициативу в свои руки и быть решительными. Не ждите, пока кто-то сделает первый шаг, действуйте сами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Вам придется балансировать между несколькими задачами или принимать неоднозначные решения. Этот день будет насыщенным, а финансовые или личные вопросы потребуют особого внимания.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Денариев"

Вы можете получить шанс, о котором давно мечтали, а карта Таро обещает начало нового проекта, возможности заработать или важную встречу. Сегодняшняя энергия дает вам возможность заложить прочный фундамент для будущего.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Будьте осторожны, ведь не все вокруг честны и откровенны с вами. Вы можете почувствовать, что кто-то пытается использовать вас или обмануть, но используйте разум, а не силу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Сегодня вы можете завершить что-то важное, например, вы можете попрощаться с мечтой, отношениями или проектом. Но поддержка и помощь близких и родных в этот день будут для вас настоящей опорой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Вы получите шанс начать что-то с начала. Возможно вы почувствуете прилив вдохновения, желание действовать и идти вперед, но не бойтесь делать шаги вперед.

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