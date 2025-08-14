Гороскоп за картами Таро на 14 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Четвер, 14 серпня, несе особливу енергетику, яка відкриває нові можливості та дає підказки тим, хто готовий слухати голос своєї інтуїції. Деякі знаки Зодіаку отримають підтримку Всесвіту у важливих справах, інші — побачать знаки, які допоможуть вийти з кризових ситуацій. Карти Таро розкриють таємниці цього дня і допоможуть зрозуміти, як діяти, аби не проґавити шансів, які готує вам доля.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 14 серпня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "П'ятірка Жезлів"

День може видатися суперечливим, адже "П'ятірка Жезлів" вказує на конкуренцію і боротьбу за своє місце під сонцем. Але саме у цьому русі ви знайдете сили і впевненість у собі. Не бійтеся відстоювати власну думку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Ця карта обіцяє вам подарунок долі. Ви можете отримати гарні новини щодо фінансів або роботи. "Туз Пентаклів" підказує, що цього дня закладається фундамент майбутнього успіху. Будьте уважні — можливість з'явиться там, де ви її не чекали.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні доведеться діяти швидко і рішуче. "Лицар Мечів" попереджає: ви можете зіткнутися з ситуаціями, які вимагатимуть миттєвої реакції. Важливо — не піддаватися емоціям, а спиратися на логіку. Тоді день пройде з користю.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Цей день подарує вам тепло і гармонію в родині та близькому оточенні. Карта дня символізує щастя, єдність і вдячність за те, що ви маєте. Сьогодні більше часу проведіть із рідними, адже їхня підтримка зараз найцінніша.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Ви отримаєте шанс проявити себе як справжній лідер. "Король Жезлів" символізує впевненість, авторитет і здатність вести за собою. Сьогодні ваші рішення будуть правильними, а слова — переконливими. Користуйтеся силою цього дня мудро.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Карта дня радить Дівам зупинитися і дати собі час на відпочинок. 14 серпня не підходить для перевантаження. "Четвірка Мечів" нагадує: навіть найсильніші потребують паузи.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Цей день буде пов'язаний із взаємною допомогою та обміном. Можливо, ви отримаєте підтримку у важливій справі або самі зможете стати тим, хто підтримає інших. "Шістка Пентаклів" підказує: не відмовляйтеся від щедрості і пам'ятайте, що добро завжди повертається.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Імператриця"

Сьогодні у вас з'явиться можливість втілити творчі чи фінансові ідеї. Карта дня обіцяє зростання, натхнення і навіть матеріальні надходження. Це гарний час для створення чогось нового. Прислухайтеся до інтуїції — вона приведе вас до успіху.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Ви стоїте на порозі вибору. "Двійка Жезлів" говорить про перспективи, що відкриваються перед вами. Сьогодні важливо зважити варіанти і не поспішати, адже закладені рішення матимуть вплив на майбутнє.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

День обіцяє бути продуктивним. "Вісімка Пентаклів" наголошує: саме зараз ви закладаєте основи професійного успіху. Ваша старанність і дисципліна принесуть результати. Порада — приділіть увагу деталям, бо саме вони зроблять вашу роботу досконалою.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Цей день принесе вам несподівані повороти. Саме ця карта Таро говорить про зміни, які можуть кардинально вплинути на ваше життя. Важливо приймати їх без страху — адже саме зараз Всесвіт відкриває вам нові двері.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Паж Кубків"

День обіцяє приємні новини у сфері почуттів або творчості. "Паж Кубків" підказує: відкрийте серце новим емоціям і не бійтеся мріяти. Це чудовий час для натхнення, романтики та щирих розмов. Важливо — довіряти своїм відчуттям.

