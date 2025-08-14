Гороскоп по картам Таро на 14 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Четверг, 14 августа, несет особую энергетику, которая открывает новые возможности и дает подсказки тем, кто готов слушать голос своей интуиции. Некоторые знаки Зодиака получат поддержку Вселенной в важных делах, другие — увидят знаки, которые помогут выйти из кризисных ситуаций. Карты Таро раскроют тайны этого дня и помогут понять, как действовать, чтобы не упустить шансов, которые готовит вам судьба.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 14 августа 2025 года.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 14 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

День может показаться противоречивым, ведь "Пятерка Жезлов" указывает на конкуренцию и борьбу за свое место под солнцем. Но именно в этом движении вы найдете силы и уверенность в себе. Не бойтесь отстаивать собственное мнение.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Эта карта обещает вам подарок судьбы. Вы можете получить хорошие новости относительно финансов или работы. "Туз Пентаклей" подсказывает, что в этот день закладывается фундамент будущего успеха. Будьте внимательны — возможность появится там, где вы ее не ждали.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня придется действовать быстро и решительно. "Рыцарь Мечей" предупреждает: вы можете столкнуться с ситуациями, которые потребуют мгновенной реакции. Важно — не поддаваться эмоциям, а опираться на логику. Тогда день пройдет с пользой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Этот день подарит вам тепло и гармонию в семье и близком окружении. Карта дня символизирует счастье, единство и благодарность за то, что вы имеете. Сегодня больше времени проведите с родными, ведь их поддержка сейчас самая ценная.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Король Жезлов"

Вы получите шанс проявить себя как настоящий лидер. "Король Жезлов" символизирует уверенность, авторитет и способность вести за собой. Сегодня ваши решения будут правильными, а слова — убедительными. Пользуйтесь силой этого дня мудро.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Карта дня советует Девам остановиться и дать себе время на отдых. 14 августа не подходит для перегрузки. "Четверка Мечей" напоминает: даже самые сильные нуждаются в паузе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Этот день будет связан с взаимной помощью и обменом. Возможно, вы получите поддержку в важном деле или сами сможете стать тем, кто поддержит других. "Шестерка Пентаклей" подсказывает: не отказывайтесь от щедрости и помните, что добро всегда возвращается.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Императрица"

Сегодня у вас появится возможность воплотить творческие или финансовые идеи. Карта дня обещает рост, вдохновение и даже материальные поступления. Это хорошее время для создания чего-то нового. Прислушайтесь к интуиции — она приведет вас к успеху.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Вы стоите на пороге выбора. "Двойка Жезлов" говорит о перспективах, открывающихся перед вами. Сегодня важно взвесить варианты и не спешить, ведь заложенные решения будут иметь влияние на будущее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

День обещает быть продуктивным. "Восьмерка Пентаклей" отмечает: именно сейчас вы закладываете основы профессионального успеха. Ваше усердие и дисциплина принесут результаты. Совет — уделите внимание деталям, потому что именно они сделают вашу работу совершенной.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Этот день принесет вам неожиданные повороты. Именно эта карта Таро говорит об изменениях, которые могут кардинально повлиять на вашу жизнь. Важно принимать их без страха — ведь именно сейчас Вселенная открывает вам новые двери.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Паж Кубков"

День обещает приятные новости в сфере чувств или творчества. "Паж Кубков" подсказывает: откройте сердце новым эмоциям и не бойтесь мечтать. Это отличное время для вдохновения, романтики и искренних разговоров. Важно — доверять своим ощущениям.

