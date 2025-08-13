Гороскоп за картами Таро на 13 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

У цю середу, 13 серпня, карти Таро відкриють перед нами таємниці майбутнього й підказують, як кожному знаку Зодіаку найкраще використати енергію дня. Цей прогноз допоможе вам уникнути помилок, прийняти правильні рішення та налаштуватись на позитивні події.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 13 серпня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Сьогодні ваша енергія зашкалює, і це вдалий час для нових починань та рішучих кроків. "Лицар Жезлів" підказує, що активність і впевненість принесуть плоди. Але не поспішайте — контролюйте імпульси. Використайте цей день для руху вперед.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Ваша праця починає приносити відчутні плоди. Карта дня говорить про фінансову стабільність і задоволення. Це гарний день для планування майбутнього та підбиття підсумків. Радьтеся з внутрішнім голосом і не забувайте про баланс між роботою і відпочинком.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Очікуйте приємних новин у сфері кохання або творчості. "Паж Кубків" відкриває шлях для нових емоційних вражень і натхнення. Будьте відкритими до спілкування, не закривайтеся у собі. Раджу більше часу приділяти інтуїтивним сигналам.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Справедливість"

Карта дня наголошує на важливості чесності та балансу. Сьогодні приймаються рішення, що можуть вплинути на ваше майбутнє. Не ухиляйтеся від відповідальності і довіряйте внутрішньому голосу. Порада — зважуйте всі "за" і "проти".

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

День буде насичений радістю та успіхом. Таро підказують, що саме зараз час втілювати задумане. Ваші проєкти набирають обертів, а стосунки — гармонії. Не забувайте ділитися енергією з близькими.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні корисно віддати час самоспостереженню і переосмисленню. "Відлюдник" підказує зосередитись на внутрішньому світі. Уникайте шуму, дозвольте собі паузу. Порада Таро — наберіться сил для нових звершень.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Диявол"

Попередження дня — не піддавайтеся спокусам і ілюзіям. "Диявол" говорить про виклики, пов'язані з залежностями чи токсичними зв'язками. Важливо зберігати ясність розуму і не втрачати контроль. Раджу більше уваги приділити своєму здоров'ю.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Це початок нового важливого циклу. "Туз Жезлів" символізує силу нових ідей і бажань. Енергія дня підтримає вас у втіленні задумів. Важливо не боятися діяти і бути наполегливими.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Поміркованість"

День для гармонізації та балансу. Ця карта Таро закликає вас шукати компроміси і уникати крайнощів. Сьогодні вдалий час для налагодження стосунків і зміцнення здоров'я. Слухайте себе і поважайте межі інших.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Таро попереджають про можливі хвилювання і стреси. "Дев'ятка Мечів" — карта тривог і переживань. Постарайтеся не зациклюватись на негативі, знайдіть час для відпочинку і розвантаження. А також не соромтеся просити підтримки.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Колісниця"

Ваша рішучість сьогодні стане ключем до успіху. Карта дня вказує на перемогу над труднощами і рух вперед. Не бійтеся брати ініціативу і долати перешкоди. Важливо зберігати концентрацію і віру у свої сили.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

День сповнений надій і натхнення. "Зірка" приносить віру в краще і відкриває двері для нових можливостей. Прислухайтеся до свого серця і не втрачайте оптимізму. Обов'язково присвятіть час творчості або духовним практикам.

