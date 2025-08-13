Видео
Дата публикации 13 августа 2025 05:55
Гороскоп по картам Таро на 13 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

В эту среду, 13 августа, карты Таро откроют перед нами тайны будущего и подскажут, как каждому знаку Зодиака лучше всего использовать энергию дня. Этот прогноз поможет вам избежать ошибок, принять правильные решения и настроиться на позитивные события.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 13 августа 2025 года.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 13 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Сегодня ваша энергия зашкаливает, и это удачное время для новых начинаний и решительных шагов. "Рыцарь Жезлов" подсказывает, что активность и уверенность принесут плоды. Но не спешите — контролируйте импульсы. Используйте этот день для движения вперед.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Ваш труд начинает приносить ощутимые плоды. Карта дня говорит о финансовой стабильности и удовлетворении. Это хороший день для планирования будущего и подведения итогов. Советуйтесь с внутренним голосом и не забывайте о балансе между работой и отдыхом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Паж Кубков"

Ожидайте приятных новостей в сфере любви или творчества. "Паж Кубков" открывает путь для новых эмоциональных впечатлений и вдохновения. Будьте открытыми к общению, не закрывайтесь в себе. Советую больше времени уделять интуитивным сигналам.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Справедливость"

Карта дня подчеркивает важность честности и баланса. Сегодня принимаются решения, которые могут повлиять на ваше будущее. Не уклоняйтесь от ответственности и доверяйте внутреннему голосу. Совет — взвешивайте все "за" и "против".

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

День будет насыщен радостью и успехом. Таро подсказывают, что именно сейчас время воплощать задуманное. Ваши проекты набирают обороты, а отношения — гармонии. Не забывайте делиться энергией с близкими.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня полезно отдать время самонаблюдению и переосмыслению. "Отшельник" подсказывает сосредоточиться на внутреннем мире. Избегайте шума, позвольте себе паузу. Совет Таро — наберитесь сил для новых свершений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Дьявол"

Предупреждение дня — не поддавайтесь соблазнам и иллюзиям. "Дьявол" говорит о вызовах, связанных с зависимостями или токсичными связями. Важно сохранять ясность ума и не терять контроль. Советую больше внимания уделить своему здоровью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Это начало нового важного цикла. "Туз Жезлов" символизирует силу новых идей и желаний. Энергия дня поддержит вас в воплощении замыслов. Важно не бояться действовать и быть настойчивыми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Умеренность"

День для гармонизации и баланса. Эта карта Таро призывает вас искать компромиссы и избегать крайностей. Сегодня удачное время для налаживания отношений и укрепления здоровья. Слушайте себя и уважайте границы других.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Таро предупреждают о возможных волнениях и стрессах. "Девятка Мечей" — карта тревог и переживаний. Постарайтесь не зацикливаться на негативе, найдите время для отдыха и разгрузки. А также не стесняйтесь просить поддержки.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Колесница"

Ваша решительность сегодня станет ключом к успеху. Карта дня указывает на победу над трудностями и движение вперед. Не бойтесь брать инициативу и преодолевать препятствия. Важно сохранять концентрацию и веру в свои силы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

День полон надежд и вдохновения. "Звезда" приносит веру в лучшее и открывает двери для новых возможностей. Прислушивайтесь к своему сердцу и не теряйте оптимизма. Обязательно посвятите время творчеству или духовным практикам.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
