Гороскоп по картам Таро на 13 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 августа 2025 по Таро
В эту среду, 13 августа, карты Таро откроют перед нами тайны будущего и подскажут, как каждому знаку Зодиака лучше всего использовать энергию дня. Этот прогноз поможет вам избежать ошибок, принять правильные решения и настроиться на позитивные события.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 13 августа 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 13 августа:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Рыцарь Жезлов"
Сегодня ваша энергия зашкаливает, и это удачное время для новых начинаний и решительных шагов. "Рыцарь Жезлов" подсказывает, что активность и уверенность принесут плоды. Но не спешите — контролируйте импульсы. Используйте этот день для движения вперед.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Девятка Пентаклей"
Ваш труд начинает приносить ощутимые плоды. Карта дня говорит о финансовой стабильности и удовлетворении. Это хороший день для планирования будущего и подведения итогов. Советуйтесь с внутренним голосом и не забывайте о балансе между работой и отдыхом.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Паж Кубков"
Ожидайте приятных новостей в сфере любви или творчества. "Паж Кубков" открывает путь для новых эмоциональных впечатлений и вдохновения. Будьте открытыми к общению, не закрывайтесь в себе. Советую больше времени уделять интуитивным сигналам.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Справедливость"
Карта дня подчеркивает важность честности и баланса. Сегодня принимаются решения, которые могут повлиять на ваше будущее. Не уклоняйтесь от ответственности и доверяйте внутреннему голосу. Совет — взвешивайте все "за" и "против".
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Солнце"
День будет насыщен радостью и успехом. Таро подсказывают, что именно сейчас время воплощать задуманное. Ваши проекты набирают обороты, а отношения — гармонии. Не забывайте делиться энергией с близкими.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Отшельник"
Сегодня полезно отдать время самонаблюдению и переосмыслению. "Отшельник" подсказывает сосредоточиться на внутреннем мире. Избегайте шума, позвольте себе паузу. Совет Таро — наберитесь сил для новых свершений.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Дьявол"
Предупреждение дня — не поддавайтесь соблазнам и иллюзиям. "Дьявол" говорит о вызовах, связанных с зависимостями или токсичными связями. Важно сохранять ясность ума и не терять контроль. Советую больше внимания уделить своему здоровью.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Это начало нового важного цикла. "Туз Жезлов" символизирует силу новых идей и желаний. Энергия дня поддержит вас в воплощении замыслов. Важно не бояться действовать и быть настойчивыми.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Умеренность"
День для гармонизации и баланса. Эта карта Таро призывает вас искать компромиссы и избегать крайностей. Сегодня удачное время для налаживания отношений и укрепления здоровья. Слушайте себя и уважайте границы других.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Девятка Мечей"
Таро предупреждают о возможных волнениях и стрессах. "Девятка Мечей" — карта тревог и переживаний. Постарайтесь не зацикливаться на негативе, найдите время для отдыха и разгрузки. А также не стесняйтесь просить поддержки.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Колесница"
Ваша решительность сегодня станет ключом к успеху. Карта дня указывает на победу над трудностями и движение вперед. Не бойтесь брать инициативу и преодолевать препятствия. Важно сохранять концентрацию и веру в свои силы.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Звезда"
День полон надежд и вдохновения. "Звезда" приносит веру в лучшее и открывает двери для новых возможностей. Прислушивайтесь к своему сердцу и не теряйте оптимизма. Обязательно посвятите время творчеству или духовным практикам.
