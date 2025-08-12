Гороскоп за картами Таро на 12 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Вівторок, 12 серпня, обіцяє бути динамічним і насиченим, адже спадний Місяць опинився у вогняному знаку Овна. Ця доба додасть кожному знаку Зодіаку трохи сміливості та впевненості у власних силах. А щоб використати енергію дня на максимум та підготуватися до несподіванок, варто дізнатися важливі підказки від карт Таро.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 12 серпня 2025 року.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 12 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні у вас буде шанс зробити потужний ривок у справах. Впевненість і чітка мета приведуть вас до перемоги. Уникайте хаотичних дій.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператор"

Час взяти ситуацію під контроль. Чітке планування та дисципліна допоможуть вирішити навіть складні питання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані"

Перед вами постане вибір, який вплине на майбутнє. Прислухайтеся до серця, але не ігноруйте здоровий глузд.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

День подарує приємні емоції та відчуття задоволення. Карта дня підказує: дозвольте собі трохи відпочинку та радості.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Чудовий день для нових починань, творчості та спілкування. Ваша енергія притягуватиме успіх і людей.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Зосередьтесь на роботі та вдосконаленні навичок. Те, що ви зробите сьогодні, принесе плоди у майбутньому.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Справедливість"

Ця карта закликає чесно поглянути на ситуацію. Рішення, ухвалені зараз, мають бути максимально зваженими.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вежа"

Можливі раптові зміни чи новини, які зруйнують старі плани. Не лякайтеся — це шанс почати з чистого аркуша.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Вівторок, 12 серпня, — день повний несподіванок. Важливо бути гнучкими та ловити можливості, які з'являться зненацька.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Сміливо беріться за нові ідеї чи проєкти цього дня. Енергія, щоб панує 12 серпня, допоможе зробити перший крок уперед.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Чудовий час для планування та віри у власні сили. Ваші мрії зараз ближче, ніж здається. Тож, не зволікайте та дійте.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Карта, яка випала Рибам, радить прислухатися до інтуїції. Вона підкаже правильний напрямок навіть у складних обставинах.

