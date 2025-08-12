Гороскоп по картам Таро на 12 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа 2025 по Таро
Вторник, 12 августа, обещает быть динамичным и насыщенным, ведь убывающая Луна оказалась в огненном знаке Овна. Эти сутки придадут каждому знаку Зодиака немного смелости и уверенности в собственных силах. А чтобы использовать энергию дня на максимум и подготовиться к неожиданностям, стоит узнать важные подсказки от карт Таро.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 12 августа 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 12 августа:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесница"
Сегодня у вас будет шанс сделать мощный рывок в делах. Уверенность и четкая цель приведут вас к победе. Избегайте хаотичных действий.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Император"
Время взять ситуацию под контроль. Четкое планирование и дисциплина помогут решить даже сложные вопросы.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Влюбленные"
Перед вами встанет выбор, который повлияет на будущее. Прислушивайтесь к сердцу, но не игнорируйте здравый смысл.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Девятка Кубков"
День подарит приятные эмоции и ощущение удовольствия. Карта дня подсказывает: позвольте себе немного отдыха и радости.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Солнце"
Отличный день для новых начинаний, творчества и общения. Ваша энергия будет притягивать успех и людей.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"
Сосредоточьтесь на работе и совершенствовании навыков. То, что вы сделаете сегодня, принесет плоды в будущем.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Справедливость"
Эта карта призывает честно взглянуть на ситуацию. Решения, принятые сейчас, должны быть максимально взвешенными.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Башня"
Возможны внезапные изменения или новости, которые разрушат старые планы. Не пугайтесь — это шанс начать с чистого листа.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Вторник, 12 августа, — день полный неожиданностей. Важно быть гибкими и ловить возможности, которые появятся неожиданно.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Смело беритесь за новые идеи или проекты в этот день. Энергия, чтобы царит 12 августа, поможет сделать первый шаг вперед.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Звезда"
Прекрасное время для планирования и веры в собственные силы. Ваши мечты сейчас ближе, чем кажется. Поэтому, не медлите и действуйте.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Карта, которая выпала Рыбам, советует прислушиваться к интуиции. Она подскажет правильное направление даже в сложных обстоятельствах.
Также предлагаем вам узнать:
- Каким знакам Зодиака Таро предвещают судьбоносное событие до конца августа
- Какие знаки Зодиака избавятся от тягот прошлого в августе по Таро
Читайте Новини.LIVE!