Гороскоп по картам Таро на 12 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Вторник, 12 августа, обещает быть динамичным и насыщенным, ведь убывающая Луна оказалась в огненном знаке Овна. Эти сутки придадут каждому знаку Зодиака немного смелости и уверенности в собственных силах. А чтобы использовать энергию дня на максимум и подготовиться к неожиданностям, стоит узнать важные подсказки от карт Таро.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 12 августа 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня у вас будет шанс сделать мощный рывок в делах. Уверенность и четкая цель приведут вас к победе. Избегайте хаотичных действий.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Император"

Время взять ситуацию под контроль. Четкое планирование и дисциплина помогут решить даже сложные вопросы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные"

Перед вами встанет выбор, который повлияет на будущее. Прислушивайтесь к сердцу, но не игнорируйте здравый смысл.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Кубков"

День подарит приятные эмоции и ощущение удовольствия. Карта дня подсказывает: позвольте себе немного отдыха и радости.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Отличный день для новых начинаний, творчества и общения. Ваша энергия будет притягивать успех и людей.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Сосредоточьтесь на работе и совершенствовании навыков. То, что вы сделаете сегодня, принесет плоды в будущем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Справедливость"

Эта карта призывает честно взглянуть на ситуацию. Решения, принятые сейчас, должны быть максимально взвешенными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Возможны внезапные изменения или новости, которые разрушат старые планы. Не пугайтесь — это шанс начать с чистого листа.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Вторник, 12 августа, — день полный неожиданностей. Важно быть гибкими и ловить возможности, которые появятся неожиданно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Смело беритесь за новые идеи или проекты в этот день. Энергия, чтобы царит 12 августа, поможет сделать первый шаг вперед.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Прекрасное время для планирования и веры в собственные силы. Ваши мечты сейчас ближе, чем кажется. Поэтому, не медлите и действуйте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Карта, которая выпала Рыбам, советует прислушиваться к интуиции. Она подскажет правильное направление даже в сложных обстоятельствах.

