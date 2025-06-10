Гороскоп за картами Таро на 10 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка ворожить на Таро. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 10 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 10 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Закохані"

Ви можете переосмислити свою позицію і передивитися свій погляд на все, що вас оточує. Спробуйте дослухатися до змін і вийти із зони комфорту.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила"

Це емоційний день — зранку буде важко, але ближче до вечора ситуація стабілізується. Поспілкуйтеся з близькими, щоб розслабитися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Імператор"

Зверніть увагу на свій внутрішній стан. Спробуйте тримати гармонію і правильно розставляйте свої пріоритети.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Помірність"

Попрощайтеся зі своїм минулим і подивіться на життя з позитивного боку. Це сприятливий день для внутрішньої роботи і зміни фокусу.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Королева Жезлів"

У вашому спілкуванні буде якась напруга, а ви можете відчути, що вас не розуміють, через що можуть виникнути конфлікт. Але не очікуйте від інших занадто багато.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Зміни можуть вас збити, але при правильному настрої вони будуть сприятливими. Цей день може бути непередбачуваним.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Цей день може стати моментом тріумфу, коли оцінять вашу працю і заслуги. Користуйтеся цим, щоб йти далі по життю.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Сфокусуйтеся на незакінчених справах, щоб навести лад. Якщо ви трохи напружитеся, найближчими днями на вас чекає відпочинок.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Вам доведеться зробити важливий вибір і пощастить отримати гарну пропозицію. Але спочатку ознайомитеся з усіма деталями, адже рішення може вплинути на ваше майбутнє.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Перед вами відкриваються нові можливості у сфері кар’єри і фінансів. Це сприятливий момент для втілення сміливих ідей.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Мечів"

У вас можуть бути складнощі та емоційна напруга, але це тимчасово. Коли ви вирішите всі проблеми, ви відчуєте прилив сил і натхнення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Подумайте, що вас утримує, і позбавтеся цього. Це сприятливий день для нових починань.

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