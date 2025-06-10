Гороскоп по картам Таро на 10 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая гадает на Таро. Фото: Pexels

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 10 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 10 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Влюбленные"

Вы можете переосмыслить свою позицию и пересмотреть свой взгляд на все, что вас окружает. Попробуйте прислушаться к переменам и выйти из зоны комфорта.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Это эмоциональный день — с утра будет трудно, но ближе к вечеру ситуация стабилизируется. Пообщайтесь с близкими, чтобы расслабиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Император"

Обратите внимание на свое внутреннее состояние. Попробуйте держать гармонию и правильно расставляйте свои приоритеты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Умеренность"

Попрощайтесь со своим прошлым и посмотрите на жизнь с положительной стороны. Это благоприятный день для внутренней работы и смены фокуса.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Жезлов"

В вашем общении будет некое напряжение, а вы можете почувствовать, что вас не понимают, из-за чего могут возникнуть конфликт. Но не ожидайте от других слишком многого.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Перемены могут вас сбить, но при правильном настрое они будут благоприятными. Этот день может быть непредсказуемым.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Король Жезлов"

Этот день может стать моментом триумфа, когда оценят ваш труд и заслуги. Пользуйтесь этим, чтобы идти дальше по жизни.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Сфокусируйтесь на незаконченных делах, чтобы навести порядок. Если вы немного напряжетесь, в ближайшие дни вас ждет отдых.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Вам предстоит сделать важный выбор и повезет получить хорошее предложение. Но сначала ознакомитесь со всеми деталями, ведь решение может повлиять на ваше будущее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Перед вами открываются новые возможности в сфере карьеры и финансов. Это благоприятный момент для воплощения смелых идей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Мечей"

У вас могут быть сложности и эмоциональное напряжение, но это временно. Когда вы решите все проблемы, вы почувствуете прилив сил и вдохновения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Подумайте, что вас удерживает, и избавьтесь от этого. Это благоприятный день для новых начинаний.

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