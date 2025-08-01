Гороскоп за картами Таро на 1 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 серпня 2025 за Таро
П'ятниця, 1 серпня, — день, коли інтуїція може стати вашим головним навігатором. Дев'ята місячна доба вносить напруження та змушує піддатися ілюзіям, а Місяць, що росте у знаку Скорпіона, загострює емоції. Карти Таро у цей день нагадують: не все є тим, чим здається. Настав час подивитися у суть речей, відчути приховані сигнали та не ігнорувати натяки долі.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 1 серпня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 1 серпня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Диявол"
Таро попереджають Овнів про сильні спокуси. Уникайте маніпуляцій, надмірностей і токсичних контактів. День випробовує вашу силу волі.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Сила"
Ви отримаєте нагоду проявити витримку та внутрішній контроль. Уважність до своїх емоцій допоможе уникнути конфліктів і зміцнити авторитет.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Вісімка Кубків"
Настав час залишити щось, що давно втратило сенс. Можливе емоційне виснаження — дбайте про себе і не бійтеся попрощатися з минулим.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"
Фінансові або емоційні труднощі можуть дати про себе знати у цю п'ятницю. Не замикайтеся — зверніться по підтримку, ви не одні.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Імператор"
День потребує відповідальності, чіткості та лідерських рішень. Карта дня радить не втрачати контроль. Тільки так ви здобудете повагу та результат.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Повішений"
Карти Таро радять зупинитися і поглянути на ситуацію під іншим кутом. Можлива тимчасова пауза, яка відкриє новий сенс.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Шістка Жезлів"
День подарує вам визнання, перемогу або маленький, але важливий прорив. Діліться радістю — це підсилить успіх.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Місяць"
Ваш знак зараз у центрі потужної енергії. Можливі ілюзії, підозри чи дивні відчуття — довіряйте інтуїції, але не робіть поспішних висновків.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Двійка Мечів"
Ви стоїте перед непростим вибором. Не поспішайте — спокійний аналіз і час на роздуми дадуть правильну відповідь.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Королева Пентаклів"
Піклування про себе, дім і близьких буде сьогодні на першому плані. Ви зможете стабілізувати емоції та фінанси.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Колісниця"
День динамічний. Якщо ви візьмете кермо у свої руки, зможете здолати перешкоди. Головне — не втрачати фокус і впевненість.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Дев'ятка Мечів"
Можливі хвилювання, безсоння або нав'язливі думки. Не варто боротися з емоціями — краще прийміть їх і відпустіть із любов'ю.
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