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Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 серпня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 серпня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 05:59
Гороскоп за картами Таро на 1 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

П'ятниця, 1 серпня, — день, коли інтуїція може стати вашим головним навігатором. Дев'ята місячна доба вносить напруження та змушує піддатися ілюзіям, а Місяць, що росте у знаку Скорпіона, загострює емоції. Карти Таро у цей день нагадують: не все є тим, чим здається. Настав час подивитися у суть речей, відчути приховані сигнали та не ігнорувати натяки долі.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 1 серпня 2025 року.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 1 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Диявол"

Таро попереджають Овнів про сильні спокуси. Уникайте маніпуляцій, надмірностей і токсичних контактів. День випробовує вашу силу волі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила"

Ви отримаєте нагоду проявити витримку та внутрішній контроль. Уважність до своїх емоцій допоможе уникнути конфліктів і зміцнити авторитет.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Настав час залишити щось, що давно втратило сенс. Можливе емоційне виснаження — дбайте про себе і не бійтеся попрощатися з минулим.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Фінансові або емоційні труднощі можуть дати про себе знати у цю п'ятницю. Не замикайтеся — зверніться по підтримку, ви не одні.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

День потребує відповідальності, чіткості та лідерських рішень. Карта дня радить не втрачати контроль. Тільки так ви здобудете повагу та результат.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Повішений"

Карти Таро радять зупинитися і поглянути на ситуацію під іншим кутом. Можлива тимчасова пауза, яка відкриє новий сенс.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

День подарує вам визнання, перемогу або маленький, але важливий прорив. Діліться радістю — це підсилить успіх.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Місяць"

Ваш знак зараз у центрі потужної енергії. Можливі ілюзії, підозри чи дивні відчуття — довіряйте інтуїції, але не робіть поспішних висновків.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Ви стоїте перед непростим вибором. Не поспішайте — спокійний аналіз і час на роздуми дадуть правильну відповідь.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Піклування про себе, дім і близьких буде сьогодні на першому плані. Ви зможете стабілізувати емоції та фінанси.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Колісниця"

День динамічний. Якщо ви візьмете кермо у свої руки, зможете здолати перешкоди. Головне — не втрачати фокус і впевненість.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Можливі хвилювання, безсоння або нав'язливі думки. Не варто боротися з емоціями — краще прийміть їх і відпустіть із любов'ю.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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