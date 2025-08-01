Гороскоп по картам Таро на 1 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Пятница, 1 августа, — день, когда интуиция может стать вашим главным навигатором. Девятые лунные сутки вносят напряжение и заставляют поддаться иллюзиям, а Луна, растущая в знаке Скорпиона, обостряет эмоции. Карты Таро в этот день напоминают: не все является тем, чем кажется. Пришло время посмотреть в суть вещей, почувствовать скрытые сигналы и не игнорировать намеки судьбы.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 1 августа 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дьявол"

Таро предупреждают Овнов о сильных соблазнах. Избегайте манипуляций, излишеств и токсичных контактов. День испытывает вашу силу воли.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Вы получите возможность проявить выдержку и внутренний контроль. Внимательность к своим эмоциям поможет избежать конфликтов и укрепить авторитет.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Пришло время оставить что-то, что давно потеряло смысл. Возможно эмоциональное истощение — заботьтесь о себе и не бойтесь попрощаться с прошлым.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Финансовые или эмоциональные трудности могут дать о себе знать в эту пятницу. Не замыкайтесь — обратитесь за поддержкой, вы не одни.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

День требует ответственности, четкости и лидерских решений. Карта дня советует не терять контроль. Только так вы получите уважение и результат.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Повешенный"

Карты Таро советуют остановиться и взглянуть на ситуацию под другим углом. Возможна временная пауза, которая откроет новый смысл.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

День подарит вам признание, победу или маленький, но важный прорыв. Делитесь радостью — это усилит успех.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Ваш знак сейчас в центре мощной энергии. Возможны иллюзии, подозрения или странные ощущения — доверяйте интуиции, но не делайте поспешных выводов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Вы стоите перед непростым выбором. Не спешите — спокойный анализ и время на размышления дадут правильный ответ.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Забота о себе, доме и близких будет сегодня на первом плане. Вы сможете стабилизировать эмоции и финансы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Колесница"

День динамичный. Если вы возьмете руль в свои руки, сможете преодолеть препятствия. Главное — не терять фокус и уверенность.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Возможны волнения, бессонница или навязчивые мысли. Не стоит бороться с эмоциями — лучше примите их и отпустите с любовью.

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