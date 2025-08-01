Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 августа 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 августа 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 05:59
Гороскоп по картам Таро на 1 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Пятница, 1 августа, — день, когда интуиция может стать вашим главным навигатором. Девятые лунные сутки вносят напряжение и заставляют поддаться иллюзиям, а Луна, растущая в знаке Скорпиона, обостряет эмоции. Карты Таро в этот день напоминают: не все является тем, чем кажется. Пришло время посмотреть в суть вещей, почувствовать скрытые сигналы и не игнорировать намеки судьбы.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 1 августа 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 1 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дьявол"

Таро предупреждают Овнов о сильных соблазнах. Избегайте манипуляций, излишеств и токсичных контактов. День испытывает вашу силу воли.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Вы получите возможность проявить выдержку и внутренний контроль. Внимательность к своим эмоциям поможет избежать конфликтов и укрепить авторитет.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Пришло время оставить что-то, что давно потеряло смысл. Возможно эмоциональное истощение — заботьтесь о себе и не бойтесь попрощаться с прошлым.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Финансовые или эмоциональные трудности могут дать о себе знать в эту пятницу. Не замыкайтесь — обратитесь за поддержкой, вы не одни.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

День требует ответственности, четкости и лидерских решений. Карта дня советует не терять контроль. Только так вы получите уважение и результат.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Повешенный"

Карты Таро советуют остановиться и взглянуть на ситуацию под другим углом. Возможна временная пауза, которая откроет новый смысл.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

День подарит вам признание, победу или маленький, но важный прорыв. Делитесь радостью — это усилит успех.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Ваш знак сейчас в центре мощной энергии. Возможны иллюзии, подозрения или странные ощущения — доверяйте интуиции, но не делайте поспешных выводов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Вы стоите перед непростым выбором. Не спешите — спокойный анализ и время на размышления дадут правильный ответ.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Забота о себе, доме и близких будет сегодня на первом плане. Вы сможете стабилизировать эмоции и финансы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Колесница"

День динамичный. Если вы возьмете руль в свои руки, сможете преодолеть препятствия. Главное — не терять фокус и уверенность.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Возможны волнения, бессонница или навязчивые мысли. Не стоит бороться с эмоциями — лучше примите их и отпустите с любовью.

Читайте также:

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 1 августа карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации