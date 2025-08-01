Гороскоп по картам Таро на 1 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 августа 2025 года по Таро
Пятница, 1 августа, — день, когда интуиция может стать вашим главным навигатором. Девятые лунные сутки вносят напряжение и заставляют поддаться иллюзиям, а Луна, растущая в знаке Скорпиона, обостряет эмоции. Карты Таро в этот день напоминают: не все является тем, чем кажется. Пришло время посмотреть в суть вещей, почувствовать скрытые сигналы и не игнорировать намеки судьбы.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 1 августа 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 1 августа:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Дьявол"
Таро предупреждают Овнов о сильных соблазнах. Избегайте манипуляций, излишеств и токсичных контактов. День испытывает вашу силу воли.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Сила"
Вы получите возможность проявить выдержку и внутренний контроль. Внимательность к своим эмоциям поможет избежать конфликтов и укрепить авторитет.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Восьмерка Кубков"
Пришло время оставить что-то, что давно потеряло смысл. Возможно эмоциональное истощение — заботьтесь о себе и не бойтесь попрощаться с прошлым.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Пятерка Пентаклей"
Финансовые или эмоциональные трудности могут дать о себе знать в эту пятницу. Не замыкайтесь — обратитесь за поддержкой, вы не одни.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Император"
День требует ответственности, четкости и лидерских решений. Карта дня советует не терять контроль. Только так вы получите уважение и результат.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Повешенный"
Карты Таро советуют остановиться и взглянуть на ситуацию под другим углом. Возможна временная пауза, которая откроет новый смысл.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Шестерка Жезлов"
День подарит вам признание, победу или маленький, но важный прорыв. Делитесь радостью — это усилит успех.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Луна"
Ваш знак сейчас в центре мощной энергии. Возможны иллюзии, подозрения или странные ощущения — доверяйте интуиции, но не делайте поспешных выводов.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Вы стоите перед непростым выбором. Не спешите — спокойный анализ и время на размышления дадут правильный ответ.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Королева Пентаклей"
Забота о себе, доме и близких будет сегодня на первом плане. Вы сможете стабилизировать эмоции и финансы.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Колесница"
День динамичный. Если вы возьмете руль в свои руки, сможете преодолеть препятствия. Главное — не терять фокус и уверенность.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Девятка Мечей"
Возможны волнения, бессонница или навязчивые мысли. Не стоит бороться с эмоциями — лучше примите их и отпустите с любовью.
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