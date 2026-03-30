Фінансовий гороскоп на тиждень: хто зі знаків Зодіаку зірве куш

На цьому тижні, з 30 березня по 5 квітня, кілька знаків Зодіаку приваблюватимуть справжній фінансовий успіх. На це вплине Венера, що входить у Тельця, та збалансована енергія повного Місяця у Терезах 2 квітня.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому з представників зодіакального кола щаститиме у грошах і як правильно скористатися цим періодом.

Овен

Ваша нова ера багатства розпочинається вже з 30 березня, коли Венера входить у Тельця. Це особливо сприятливий період, щоб переглянути фінансові цілі. Всесвіт підкидатиме можливості збільшити дохід або знайти нові джерела заробітку. Інвестуйте не лише в матеріальні речі, а й у власні навички. Також важливо не ігнорувати досвід минулих років.

Діва

Цього тижня вам варто зосередитися на балансі між доходами та витратами. Не варто все тягнути на собі. Повний Місяць підсвітить ваше ставлення до грошей і покаже, чи справедливо ви оцінюєте свою працю. Якщо ви давно хотіли монетизувати свої таланти, зараз ідеальний момент. Можуть з'явитися вигідні пропозиції співпраці.

Близнюки

Ваші зусилля нарешті почнуть приносити реальні гроші. Це один із найуспішніших періодів для кар'єрного зростання та збільшення доходу. Тиждень підходить для інвестицій у себе: навчання, розвиток, нові проєкти. Саме такі вкладення принесуть найбільшу віддачу в майбутньому. Частину прибутку варто відкласти або вкласти у довгострокові цілі.

