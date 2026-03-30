Финансовый гороскоп на неделю: кто из знаков Зодиака сорвет куш

На этой неделе, с 30 марта по 5 апреля, несколько знаков Зодиака будут привлекать настоящий финансовый успех. На это повлияет Венера, входящая в Тельца, и сбалансированная энергия полной Луны в Весах 2 апреля.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому из представителей зодиакального круга будет везти в деньгах и как правильно воспользоваться этим периодом.

Овен

Ваша новая эра богатства начинается уже с 30 марта, когда Венера входит в Тельца. Это особенно благоприятный период, чтобы пересмотреть финансовые цели. Вселенная будет подбрасывать возможности увеличить доход или найти новые источники заработка. Инвестируйте не только в материальные вещи, но и в собственные навыки. Также важно не игнорировать опыт прошлых лет.

Дева

На этой неделе вам стоит сосредоточиться на балансе между доходами и расходами. Не стоит все тянуть на себе. Полнолуние подсветит ваше отношение к деньгам и покажет, справедливо ли вы оцениваете свой труд. Если вы давно хотели монетизировать свои таланты, сейчас идеальный момент. Могут появиться выгодные предложения сотрудничества.

Близнецы

Ваши усилия наконец-то начнут приносить реальные деньги. Это один из самых успешных периодов для карьерного роста и увеличения дохода. Неделя подходит для инвестиций в себя: обучение, развитие, новые проекты. Именно такие вложения принесут наибольшую отдачу в будущем. Часть прибыли стоит отложить или вложить в долгосрочные цели.

