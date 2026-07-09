Фаза Місяця сьогодні, 9 липня 2026: яким знакам Зодіаку усміхнеться удача

Фази Місяця, дівчина зі щоденником. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Новий липневий день сповільнює шалений ритм життя, щоб подарувати кожному з нас шанс побачити те, що раніше вислизало з поля зору. У четвер, 9 липня, спадний Місяць переходить у знак Тельця, приносячи спокій та прагнення до порядку. Місячний календар підказує: кілька знаків Зодіаку будуть притягувати удачу цього дня найбільше.

Новини.LIVE розповідає, що радить місячний календар цього дня та яким знакам Зодіаку справді пощастить.

Як фаза Місяця 9 липня вплине на день

Триває 24 місячний день. Спадний Місяць у Тельці символізує завершення, підбиття підсумків і звільнення від того, що вже втратило цінність. Місяць у Тельці додає витримки, бажання створити навколо себе комфортну атмосферу.

Які справи сьогодні будуть вдалими

9 липня сприятливий день для:

домашніх справ;

покупок речей тривалого користування;

роботи із землею;

наведення порядку в документах і сімейному бюджеті;

завершення старих проєктів;

відмови від шкідливих звичок.

Чого варто уникати сьогодні, 9 липня

Це не найкращий день для ризикованих фінансових операцій, імпульсивних покупок і гучних конфліктів. Надмірна впертість або небажання слухати інших можуть зіпсувати навіть перспективну справу.

Місячний календар радить не починати масштабних проєктів лише через емоції чи бажання швидкого результату. Також не варто давати необдумані обіцянки, перевтомлюватися та накопичувати негатив.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить

Найбільше підтримку цього дня можуть відчути Телець, Діва та Козеріг. Представникам земної стихії буде простіше ухвалювати правильні рішення, знаходити вигідні можливості та отримувати приємні новини у фінансовій чи професійній сфері. А от Ракам цього дня варто звернути увагу на інтуїцію — вона може підказати несподівано вдалий вихід зі складної ситуації.

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