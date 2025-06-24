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Головна Свята Дзеркальна дата 25.06.2025 — заборони і як загадати бажання

Дзеркальна дата 25.06.2025 — заборони і як загадати бажання

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Дата публікації: 24 червня 2025 20:40
Що не можна робити в дзеркальну дату 25.06.2025 — заборони, як правильно загадати бажання
Цифри і молода дівчина в дзеркалі. Фото: колаж Новини.LIVE
Ключові моменти Чим не можна займатися в дзеркальну дату 25.06.2025 Як правильно загадувати бажання в дзеркальну дату 25.06.2025

Наближається дзеркальна дата — 25.06.2025, а цей день вважається особливо містичним у нумерології і езотериці, тому саме час подумати, як його провести. Ми розповідаємо, що категорично не можна робити цього дня і як правильно загадувати бажання, щоб воно точно здійснилося.

Новини.LIVE розповідає про це більше.

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Чим не можна займатися в дзеркальну дату 25.06.2025

Цього дня існують певні заборони, які, хоч і не мають релігійного чи наукового сенсу, проте, вважаються важливими. Так, 25.06.2025, згідно з народними прикметами, категорично не можна:

  • Мати погані думки і емоції, а також сваритися, конфліктувати і пліткувати — це все може багаторазово посилитися і повернутися до вас
  • Бажати іншим зла — це може повернутися до вас
  • Бути невдячними і скаржитися — так можна притягнути багато проблем до свого життя
  • Починати конфлікти чи розривати стосунки — руйнування стосунків у таку дату можуть мати довготривалі погані наслідки
  • Позичати або брати в борг велику суму — так можна зіпсувати потік грошей і спровокувати виникнення проблем з поверненням коштів
  • Пити багато алкоголю чи вживати наркотики — це може зламати вашу стійкість до поганої енергії
  • Ігнорувати знаки та інтуїцію — цього дня варто звертати увагу на інтуїцію і знаки, які надсилає Всесвіт
  • Починати ризиковані справи — це може мати непередбачувані наслідки
Цифры
Велика кількість цифр і книга в руках людини. Фото: Freepik

Як правильно загадувати бажання в дзеркальну дату 25.06.2025

Щоб ваше бажання дійсно здійснилося, вам потрібно:

  • Бути конкретними — визначте, що саме ви хочете собі, та сформулюйте це бажання так, ніби воно вже здійснилося
  • Записати бажання — візьміть чистий папір і напишіть, що саме ви хочете
  • Візуалізувати мрію — уявіть, як ваше бажання здійснюється, і відчуйте задоволення від цього
  • Подякувати Всесвіту — наприкінці подякуйте за те, що ваша мрія здійснилася

Нагадаємо, ми писали про те, коли починається і закінчується Петрів піст в Україні в 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, коли буде Петра і Павла в Україні в 2025 році.

Також ми повідомляли про те, які люди вважаються найуспішнішими за датою народження. 

свята заборони нумерологія дзеркальна дата дата цифри
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
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