Что нельзя делать в зеркальную дату 25.06.2025 — запреты, как правильно загадать желание

Цифры и молодая девушка в зеркале. Фото: коллаж Новини.LIVE

Приближается зеркальная дата — 25.06.2025, а этот день считается особенно мистическим в нумерологии и эзотерике, поэтому самое время подумать, как его провести. Мы рассказываем, что категорически нельзя делать в этот день и как правильно загадывать желание, чтобы оно точно сбылось.

Новини.LIVE рассказывает об этом больше.

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Чем нельзя заниматься в зеркальную дату 25.06.2025

В этот день существуют определенные запреты, которые, хоть и не имеют религиозного или научного смысла, однако, считаются важными. Так, 25.06.2025, согласно народным приметам, категорически нельзя:

Иметь плохие мысли и эмоции, а также ссориться, конфликтовать и сплетничать — это все может многократно усилиться и вернуться к вам

Желать другим зла — это может вернуться к вам

Быть неблагодарными и жаловаться — так можно привлечь много проблем в свою жизнь

Начинать конфликты или разрывать отношения — разрушение отношений в такую дату могут иметь долговременные плохие последствия

Одалживать или брать в долг большую сумму — так можно испортить поток денег и спровоцировать возникновение проблем с возвратом средств

Пить много алкоголя или употреблять наркотики — это может сломать вашу устойчивость к плохой энергии

Игнорировать знаки и интуицию — в этот день стоит обращать внимание на интуицию и знаки, которые посылает Вселенная

Начинать рискованные дела — это может иметь непредсказуемые последствия

Большое количество цифр и книга в руках человека. Фото: Freepik

Как правильно загадывать желание в зеркальную дату 25.06.2025

Чтобы ваше желание действительно осуществилось, вам нужно:

Быть конкретными — определите, что именно вы хотите себе, и сформулируйте это желание так, будто оно уже осуществилось

Записать желание — возьмите чистую бумагу и напишите, что именно вы хотите

Визуализировать мечту — представьте, как ваше желание осуществляется, и почувствуйте удовольствие от этого

Поблагодарить Вселенную — в конце поблагодарите за то, что ваша мечта осуществилась

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