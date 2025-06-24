Что нельзя делать в зеркальную дату 25.06.2025 — запреты, как правильно загадать желание

Зеркальная дата 25.06.2025 — запреты и как загадать желание
Приближается зеркальная дата — 25.06.2025, а этот день считается особенно мистическим в нумерологии и эзотерике, поэтому самое время подумать, как его провести. Мы рассказываем, что категорически нельзя делать в этот день и как правильно загадывать желание, чтобы оно точно сбылось.
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Чем нельзя заниматься в зеркальную дату 25.06.2025
В этот день существуют определенные запреты, которые, хоть и не имеют религиозного или научного смысла, однако, считаются важными. Так, 25.06.2025, согласно народным приметам, категорически нельзя:
- Иметь плохие мысли и эмоции, а также ссориться, конфликтовать и сплетничать — это все может многократно усилиться и вернуться к вам
- Желать другим зла — это может вернуться к вам
- Быть неблагодарными и жаловаться — так можно привлечь много проблем в свою жизнь
- Начинать конфликты или разрывать отношения — разрушение отношений в такую дату могут иметь долговременные плохие последствия
- Одалживать или брать в долг большую сумму — так можно испортить поток денег и спровоцировать возникновение проблем с возвратом средств
- Пить много алкоголя или употреблять наркотики — это может сломать вашу устойчивость к плохой энергии
- Игнорировать знаки и интуицию — в этот день стоит обращать внимание на интуицию и знаки, которые посылает Вселенная
- Начинать рискованные дела — это может иметь непредсказуемые последствия
Как правильно загадывать желание в зеркальную дату 25.06.2025
Чтобы ваше желание действительно осуществилось, вам нужно:
- Быть конкретными — определите, что именно вы хотите себе, и сформулируйте это желание так, будто оно уже осуществилось
- Записать желание — возьмите чистую бумагу и напишите, что именно вы хотите
- Визуализировать мечту — представьте, как ваше желание осуществляется, и почувствуйте удовольствие от этого
- Поблагодарить Вселенную — в конце поблагодарите за то, что ваша мечта осуществилась
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