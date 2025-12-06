З Днем Збройних сил України 2025 — найкращі привітання у прозі та листівках

День ЗСУ 2025 — теплі слова підтримки та листівки для захисників
У суботу, 6 грудня, в Україні відзначають одразу два великих свята — День Святого Миколая та День Збройних сил. Друге має для кожного з нас особливе значення, адже саме завдяки хоробрим та незламним українським військовим наша держава досі існує. Сьогодні ми вшановуємо героїв, які наближають мир. Саме у цю дату варто підтримати захисників, відправити донат, а також надіслати теплі слова із побажаннями міцного здоров'я та сили духу.
Новини.LIVE ділиться добіркою щирих привітань у прозі, своїми словами та у листівках, які можна відправити військовослужбовцям у цей урочистий день.
День Збройних Сил України 2025 — привітання у прозі та своїми словами
Сину, вітаю тебе з Днем Збройних Сил України! Я безмежно пишаюся тим, яким чоловіком ти став. Твоя мужність, сила та любов до рідної землі зігрівають моє серце щодня. Нехай Господь береже тебе, а кожен новий день наближає нас до миру. Чекаю тебе додому з вірою і любов'ю.
***
Любий, ти — мій герой, і я щиро вдячна за твій вибір стояти на захисті України. Бажаю тобі міцного здоров'я і відданих побратимів. Пам'ятай, що вдома тебе завжди люблять і чекають.
***
Сину, зі святом тебе! Я поруч думками, пишаюся тобою і вірю у твою силу.
***
З Днем ЗСУ, мій коханий! Ти щодня надихаєш мене своєю відвагою та незламністю. Нехай це свято принесе тобі спокій, а серце наповнить віра. Я завжди чекаю тебе вдома — ти моє світло і моя опора.
***
Тато, вітаю з Днем Збройних Сил України! Для мене ти — найсміливіший, найнадійніший і найрідніший. Дякую тобі за захист нашої країни та нашої родини. Я молюся за тебе щодня.
***
Татусю, вітаю з Днем ЗСУ! Ти — мій герой і приклад сили, мужності та честі. Люблю тебе і з нетерпінням чекаю.
***
Зі святом Збройних Сил України! Дякую, що стоїте на варті нашої свободи. Ви — наша опора, наша сила і наша гордість. Бажаємо здоров'я, перемоги та мирного майбутнього всій Україні.
***
Вітаємо з Днем Збройних Сил України! Нехай ваші дні будуть сповнені силою, мудрістю та впевненістю, а кожен крок — наближає до Перемоги. Україна пишається вами!
***
Щиро вітаємо з Днем Збройних Сил. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів у службі та сили духу. Нехай кожен ваш день наповнюється гордістю за свій внесок у захист країни. Ви — наша надія.
***
Дорогі воїни та захисниці! Вітаємо з професійним святом — Днем ЗСУ. Бажаємо вам мужності, витримки, надійного плеча побратимів і любові рідних, яка завжди тримає. Нехай у серцях живе віра у світле майбутнє.
Красиві листівки з Днем Збройних сил України 2025
Відеопривітання з Днем Збройних сил України 2025
