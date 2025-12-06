З Днем Збройних сил України 2025 — найкращі привітання у прозі та листівках

Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

У суботу, 6 грудня, в Україні відзначають одразу два великих свята — День Святого Миколая та День Збройних сил. Друге має для кожного з нас особливе значення, адже саме завдяки хоробрим та незламним українським військовим наша держава досі існує. Сьогодні ми вшановуємо героїв, які наближають мир. Саме у цю дату варто підтримати захисників, відправити донат, а також надіслати теплі слова із побажаннями міцного здоров'я та сили духу.

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих привітань у прозі, своїми словами та у листівках, які можна відправити військовослужбовцям у цей урочистий день.

День Збройних Сил України 2025 — привітання у прозі та своїми словами

Сину, вітаю тебе з Днем Збройних Сил України! Я безмежно пишаюся тим, яким чоловіком ти став. Твоя мужність, сила та любов до рідної землі зігрівають моє серце щодня. Нехай Господь береже тебе, а кожен новий день наближає нас до миру. Чекаю тебе додому з вірою і любов'ю.

***

Любий, ти — мій герой, і я щиро вдячна за твій вибір стояти на захисті України. Бажаю тобі міцного здоров'я і відданих побратимів. Пам'ятай, що вдома тебе завжди люблять і чекають.

***

Сину, зі святом тебе! Я поруч думками, пишаюся тобою і вірю у твою силу.

***

З Днем ЗСУ, мій коханий! Ти щодня надихаєш мене своєю відвагою та незламністю. Нехай це свято принесе тобі спокій, а серце наповнить віра. Я завжди чекаю тебе вдома — ти моє світло і моя опора.

***

Тато, вітаю з Днем Збройних Сил України! Для мене ти — найсміливіший, найнадійніший і найрідніший. Дякую тобі за захист нашої країни та нашої родини. Я молюся за тебе щодня.

***

Татусю, вітаю з Днем ЗСУ! Ти — мій герой і приклад сили, мужності та честі. Люблю тебе і з нетерпінням чекаю.

***

Зі святом Збройних Сил України! Дякую, що стоїте на варті нашої свободи. Ви — наша опора, наша сила і наша гордість. Бажаємо здоров'я, перемоги та мирного майбутнього всій Україні.

***

Вітаємо з Днем Збройних Сил України! Нехай ваші дні будуть сповнені силою, мудрістю та впевненістю, а кожен крок — наближає до Перемоги. Україна пишається вами!

***

Щиро вітаємо з Днем Збройних Сил. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів у службі та сили духу. Нехай кожен ваш день наповнюється гордістю за свій внесок у захист країни. Ви — наша надія.

***

Дорогі воїни та захисниці! Вітаємо з професійним святом — Днем ЗСУ. Бажаємо вам мужності, витримки, надійного плеча побратимів і любові рідних, яка завжди тримає. Нехай у серцях живе віра у світле майбутнє.

Красиві листівки з Днем Збройних сил України 2025

Листівки з Днем Збройних сил України 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Збройних сил України 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Збройних сил України 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Збройних сил України 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Збройних сил України 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Збройних сил України 2025

