С Днем Вооруженных сил Украины 2025 — лучшие поздравления в прозе и открытках

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

В субботу, 6 декабря, в Украине отмечают сразу два больших праздника — День Святого Николая и День Вооруженных сил. Второй имеет для каждого из нас особое значение, ведь именно благодаря храбрым и несокрушимым украинским военным наше государство до сих пор существует. Сегодня мы чествуем героев, которые приближают мир. Именно в эту дату стоит поддержать защитников, отправить донат, а также теплые слова с пожеланиями крепкого здоровья и силы духа.

Новини.LIVE делится подборкой искренних поздравлений в прозе, своими словами и в открытках, которые можно отправить военнослужащим в этот торжественный день.

День Вооруженных Сил Украины 2025 — поздравления в прозе и своими словами

Сын, поздравляю тебя с Днем Вооруженных Сил Украины! Я бесконечно горжусь тем, каким мужчиной ты стал. Твое мужество, сила и любовь к родной земле согревают мое сердце каждый день. Пусть Господь хранит тебя, а каждый новый день приближает нас к миру. Жду тебя домой с верой и любовью.

Любимый, ты — мой герой, и я искренне благодарна за твой выбор стоять на защите Украины. Желаю тебе крепкого здоровья и преданных побратимов. Помни, что дома тебя всегда любят и ждут.

Сын, с праздником тебя! Я рядом мыслями, горжусь тобой и верю в твою силу.

С Днем ВСУ, мой любимый! Ты ежедневно вдохновляешь меня своей отвагой и несокрушимостью. Пусть этот праздник принесет тебе покой, а сердце наполнит вера. Я всегда жду тебя дома — ты мой свет и моя опора.

Папа, поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Для меня ты — самый смелый, самый надежный и самый родной. Спасибо тебе за защиту нашей страны и нашей семьи. Я молюсь за тебя каждый день.

Папочка, поздравляю с Днем ВСУ! Ты — мой герой и пример силы, мужества и чести. Люблю тебя и с нетерпением жду.

С праздником Вооруженных Сил Украины! Спасибо, что стоите на страже нашей свободы. Вы — наша опора, наша сила и наша гордость. Желаем здоровья, победы и мирного будущего всей Украине.

Поздравляем с Днем Вооруженных Сил Украины! Пусть ваши дни будут полны силой, мудростью и уверенностью, а каждый шаг — приближает к Победе. Украина гордится вами!

Искренне поздравляем с Днем Вооруженных Сил. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в службе и силы духа. Пусть каждый ваш день наполняется гордостью за свой вклад в защиту страны. Вы — наша надежда.

Дорогие воины и защитницы! Поздравляем с профессиональным праздником — Днем ВСУ. Желаем вам мужества, выдержки, надежного плеча собратьев и любви родных, которая всегда держит. Пусть в сердцах живет вера в светлое будущее.

Красивые открытки с Днем Вооруженных сил Украины 2025

Открытки с Днем Вооруженных сил Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Вооруженных сил Украины 2025

