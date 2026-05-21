З Днем вишиванки 2026: красиві листівки, привітання у прозі та віршах

Дівчата у вишиванках у Львові. Фото: dreamstime.com

Щороку у третій четвер травня українці відзначають особливе свято — День вишиванки. У 2026 році воно припадає на 21 травня. У цей день українці з гордістю вдягають свої найкращі вишиті сорочки та сукні, наповнюючи вулиці барвами національної культури. А ще щиро вітають один одного, даруючи теплі слова та святкові листівки.

Новини.LIVE ділиться з Вами добіркою найгарніших привітань з Днем вишиванки 2026 у прозі, віршах та листівках.

Патріотичні привітання з Днем вишиванки 2026 у віршах українською мовою

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

За мир та спокій в Україні!

Щоб вишивані візерунки

У долю кожної родини

Внесли приємні подарунки.

Зі святом!

***

Квіти розцвітають

Ось на рукавах,

З ирію далекого

Повернувся птах —

Дивні візерунки

Сяють, мов живі —

Мама вишивала

Оберіг мені!

З Днем вишиванки!

***

Одягну я зранку білу вишиванку,

Заплету у косу я червоний мак,

Вмиюся росою з зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо день новий стрічають,

Хай співають гучно радісних пісень,

Бо сьогодні свято (українці знають!)

Й весело святкують вишиванки День!

***

Встає над світом щире сонце вранці

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я — українець! І пишаюсь цим!

***

Одягнімо, друже, вишиванки —

Наш чарівний український стрій.

Не для когось, не для забаганки,

А для себе, вірний друже мій.

Одягнімо вишиванки, друже,

Як одвічний предків талісман.

Хай не буде серед нас байдужих

І один в нас буде отаман.

Одягнімо в свята і неділі,

В будень, за потреби, одягнім

І відчуєм – вороги безсилі

Зруйнувати український дім.

Одягнімо вишиванки, друже,

Хай побачить українців світ —

Молодих, відважних, дужих,

У єднанні на багато літ.

(Василь Дерій)

З Днем вишиванки 2026 — яскраві привітання у прозі

Щиро вітаю з Днем вишиванки! Нехай сьогодні вишита сорочка стане не просто одягом, а символом нашої сили, єдності та віри.

***

Бажаю, щоб камуфляж якнайшвидше змінився на вишиванку під мирним небом вільної України. Зі святом, друже!

***

Настане час, коли кожен українець із гордістю вдягне вишиванку, усміхнеться світові та підніме очі до спокійного, мирного неба. З Днем вишиванки — святом нашої ідентичності та незламності!

***

З Днем вишиванки! Нехай цей оберіг нагадує, ким ми є і за що стоїмо. Слава Україні!

***

Це свято ще раз нагадує: ми — українці, сильні, вільні й здатні подолати будь-які випробування. Одягаймо вишиванки з гордістю, щоб увесь світ бачив красу нашої культури та силу нашого духу. З Днем вишиванки!

Найгарніші листівки до Дня вишиванки 2026

