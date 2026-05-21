Головна Свята День вишиванки 2026: найгарніші листівки та яскраві побажання

День вишиванки 2026: найгарніші листівки та яскраві побажання

Дата публікації: 21 травня 2026 06:01
З Днем вишиванки 2026: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
Дівчата у вишиванках у Львові. Фото: dreamstime.com

Щороку у третій четвер травня українці відзначають особливе свято — День вишиванки. У 2026 році воно припадає на 21 травня. У цей день українці з гордістю вдягають свої найкращі вишиті сорочки та сукні, наповнюючи вулиці барвами національної культури. А ще щиро вітають один одного, даруючи теплі слова та святкові листівки.

Новини.LIVE ділиться з Вами добіркою найгарніших привітань з Днем вишиванки 2026 у прозі, віршах та листівках. 

Патріотичні привітання з Днем вишиванки 2026 у віршах українською мовою

Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
За мир та спокій в Україні!
Щоб вишивані візерунки
У долю кожної родини
Внесли приємні подарунки.
Зі святом!

***

Квіти розцвітають
Ось на рукавах,
З ирію далекого
Повернувся птах —
Дивні візерунки
Сяють, мов живі —
Мама вишивала
Оберіг мені!
З Днем вишиванки!

Читайте також:

***

Одягну я зранку білу вишиванку,
Заплету у косу я червоний мак,
Вмиюся росою з зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо день новий стрічають,
Хай співають гучно радісних пісень,
Бо сьогодні свято (українці знають!)
Й весело святкують вишиванки День!

***

Встає над світом щире сонце вранці
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я — українець! І пишаюсь цим!

***

Одягнімо, друже, вишиванки —
Наш чарівний український стрій.
Не для когось, не для забаганки,
А для себе, вірний друже мій.
Одягнімо вишиванки, друже,
Як одвічний предків талісман.
Хай не буде серед нас байдужих
І один в нас буде отаман.
Одягнімо в свята і неділі,
В будень, за потреби, одягнім
І відчуєм – вороги безсилі
Зруйнувати український дім.
Одягнімо вишиванки, друже,
Хай побачить українців світ —
Молодих, відважних, дужих,
У єднанні на багато літ. 
(Василь Дерій)

З Днем вишиванки 2026 — яскраві привітання у прозі

Щиро вітаю з Днем вишиванки! Нехай сьогодні вишита сорочка стане не просто одягом, а символом нашої сили, єдності та віри. 

***

Бажаю, щоб камуфляж якнайшвидше змінився на вишиванку під мирним небом вільної України. Зі святом, друже!

***

Настане час, коли кожен українець із гордістю вдягне вишиванку, усміхнеться світові та підніме очі до спокійного, мирного неба. З Днем вишиванки — святом нашої ідентичності та незламності!

***

З Днем вишиванки! Нехай цей оберіг нагадує, ким ми є і за що стоїмо. Слава Україні!

***

Це свято ще раз нагадує: ми — українці, сильні, вільні й здатні подолати будь-які випробування. Одягаймо вишиванки з гордістю, щоб увесь світ бачив красу нашої культури та силу нашого духу. З Днем вишиванки!

Найгарніші листівки до Дня вишиванки 2026

Найгарніші листівки до Дня вишиванки 2026
Листівки з Днем вишиванки 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки до Дня вишиванки 2026
Листівки з Днем вишиванки 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Днем вишиванки 2026 — яскраві листівки
Листівки з Днем вишиванки 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Днем вишиванки 2026 — листівки
Листівки з Днем вишиванки 2026. Колаж: Новини.LIVE
Патріотичні привітання з Днем вишиванки 2026
Листівки з Днем вишиванки 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE ділився календарем свят на червень 2026 року, який підкаже, скільки буде вихідних днів та які важливі події зустрінемо в перший літній місяць.

