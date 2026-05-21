З Днем вишиванки 2026: красиві листівки, привітання у прозі та віршах

День вишиванки 2026: найгарніші листівки та яскраві побажання
Щороку у третій четвер травня українці відзначають особливе свято — День вишиванки. У 2026 році воно припадає на 21 травня. У цей день українці з гордістю вдягають свої найкращі вишиті сорочки та сукні, наповнюючи вулиці барвами національної культури. А ще щиро вітають один одного, даруючи теплі слова та святкові листівки.
Новини.LIVE ділиться з Вами добіркою найгарніших привітань з Днем вишиванки 2026 у прозі, віршах та листівках.
Патріотичні привітання з Днем вишиванки 2026 у віршах українською мовою
Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
За мир та спокій в Україні!
Щоб вишивані візерунки
У долю кожної родини
Внесли приємні подарунки.
Зі святом!
***
Квіти розцвітають
Ось на рукавах,
З ирію далекого
Повернувся птах —
Дивні візерунки
Сяють, мов живі —
Мама вишивала
Оберіг мені!
З Днем вишиванки!
***
Одягну я зранку білу вишиванку,
Заплету у косу я червоний мак,
Вмиюся росою з зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо день новий стрічають,
Хай співають гучно радісних пісень,
Бо сьогодні свято (українці знають!)
Й весело святкують вишиванки День!
***
Встає над світом щире сонце вранці
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я — українець! І пишаюсь цим!
***
Одягнімо, друже, вишиванки —
Наш чарівний український стрій.
Не для когось, не для забаганки,
А для себе, вірний друже мій.
Одягнімо вишиванки, друже,
Як одвічний предків талісман.
Хай не буде серед нас байдужих
І один в нас буде отаман.
Одягнімо в свята і неділі,
В будень, за потреби, одягнім
І відчуєм – вороги безсилі
Зруйнувати український дім.
Одягнімо вишиванки, друже,
Хай побачить українців світ —
Молодих, відважних, дужих,
У єднанні на багато літ.
(Василь Дерій)
З Днем вишиванки 2026 — яскраві привітання у прозі
Щиро вітаю з Днем вишиванки! Нехай сьогодні вишита сорочка стане не просто одягом, а символом нашої сили, єдності та віри.
***
Бажаю, щоб камуфляж якнайшвидше змінився на вишиванку під мирним небом вільної України. Зі святом, друже!
***
Настане час, коли кожен українець із гордістю вдягне вишиванку, усміхнеться світові та підніме очі до спокійного, мирного неба. З Днем вишиванки — святом нашої ідентичності та незламності!
***
З Днем вишиванки! Нехай цей оберіг нагадує, ким ми є і за що стоїмо. Слава Україні!
***
Це свято ще раз нагадує: ми — українці, сильні, вільні й здатні подолати будь-які випробування. Одягаймо вишиванки з гордістю, щоб увесь світ бачив красу нашої культури та силу нашого духу. З Днем вишиванки!
