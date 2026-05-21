С Днем вышиванки 2026: красивые открытки, поздравления в прозе и стихах

Девушки в вышиванках во Львове. Фото: dreamstime.com

Каждый год в третий четверг мая украинцы отмечают особый праздник — День вышиванки. В 2026 году оно приходится на 21 мая. В этот день украинцы с гордостью одевают свои лучшие вышитые рубашки и платья, наполняя улицы красками национальной культуры. А еще искренне поздравляют друг друга, даря теплые слова и праздничные открытки.

Новини.LIVE делится с Вами подборкой самых красивых поздравлений с Днем вышиванки 2026 в прозе, стихах и открытках.

Патриотические поздравления с Днем вышиванки 2026 в стихах на украинском языке

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

За мир та спокій в Україні!

Щоб вишивані візерунки

У долю кожної родини

Внесли приємні подарунки.

Зі святом!

***

Квіти розцвітають

Ось на рукавах,

З ирію далекого

Повернувся птах —

Дивні візерунки

Сяють, мов живі —

Мама вишивала

Оберіг мені!

З Днем вишиванки!

***

Одягну я зранку білу вишиванку,

Заплету у косу я червоний мак,

Вмиюся росою з зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо день новий стрічають,

Хай співають гучно радісних пісень,

Бо сьогодні свято (українці знають!)

Й весело святкують вишиванки День!

***

Встає над світом щире сонце вранці

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я — українець! І пишаюсь цим!

***

Одягнімо, друже, вишиванки —

Наш чарівний український стрій.

Не для когось, не для забаганки,

А для себе, вірний друже мій.

Одягнімо вишиванки, друже,

Як одвічний предків талісман.

Хай не буде серед нас байдужих

І один в нас буде отаман.

Одягнімо в свята і неділі,

В будень, за потреби, одягнім

І відчуєм – вороги безсилі

Зруйнувати український дім.

Одягнімо вишиванки, друже,

Хай побачить українців світ —

Молодих, відважних, дужих,

У єднанні на багато літ.

(Василь Дерій)

С Днем вышиванки 2026 — яркие поздравления в прозе

Поздравляю с Днем вышиванки! Пусть сегодня вышитая рубашка станет не просто одеждой, а символом нашей силы, единства и веры.

***

Желаю, чтобы камуфляж как можно быстрее изменился на вышиванку под мирным небом свободной Украины. С праздником, друг!

***

Придет время, когда каждый украинец с гордостью наденет вышиванку, улыбнется миру и поднимет глаза к спокойному, мирному небу. С Днем вышиванки — праздником нашей идентичности и несокрушимости!

***

С Днем вышиванки! Пусть этот оберег напоминает, кем мы и за что стоим. Слава Украине!

***

Этот праздник еще раз напоминает: мы украинцы, сильные, свободные и способные преодолеть любые испытания. Одеваем вышиванки с гордостью, чтобы весь мир видел красоту нашей культуры и силу нашего духа. С Днем вышиванки!

Самые красивые открытки ко Дню вышиванки 2026

