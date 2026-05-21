С Днем вышиванки 2026: красивые открытки, поздравления в прозе и стихах

День вышиванки 2026: красивые открытки и яркие пожелания
Каждый год в третий четверг мая украинцы отмечают особый праздник — День вышиванки. В 2026 году оно приходится на 21 мая. В этот день украинцы с гордостью одевают свои лучшие вышитые рубашки и платья, наполняя улицы красками национальной культуры. А еще искренне поздравляют друг друга, даря теплые слова и праздничные открытки.
Новини.LIVE делится с Вами подборкой самых красивых поздравлений с Днем вышиванки 2026 в прозе, стихах и открытках.
Патриотические поздравления с Днем вышиванки 2026 в стихах на украинском языке
Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
За мир та спокій в Україні!
Щоб вишивані візерунки
У долю кожної родини
Внесли приємні подарунки.
Зі святом!
***
Квіти розцвітають
Ось на рукавах,
З ирію далекого
Повернувся птах —
Дивні візерунки
Сяють, мов живі —
Мама вишивала
Оберіг мені!
З Днем вишиванки!
***
Одягну я зранку білу вишиванку,
Заплету у косу я червоний мак,
Вмиюся росою з зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо день новий стрічають,
Хай співають гучно радісних пісень,
Бо сьогодні свято (українці знають!)
Й весело святкують вишиванки День!
***
Встає над світом щире сонце вранці
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я — українець! І пишаюсь цим!
***
Одягнімо, друже, вишиванки —
Наш чарівний український стрій.
Не для когось, не для забаганки,
А для себе, вірний друже мій.
Одягнімо вишиванки, друже,
Як одвічний предків талісман.
Хай не буде серед нас байдужих
І один в нас буде отаман.
Одягнімо в свята і неділі,
В будень, за потреби, одягнім
І відчуєм – вороги безсилі
Зруйнувати український дім.
Одягнімо вишиванки, друже,
Хай побачить українців світ —
Молодих, відважних, дужих,
У єднанні на багато літ.
(Василь Дерій)
С Днем вышиванки 2026 — яркие поздравления в прозе
Поздравляю с Днем вышиванки! Пусть сегодня вышитая рубашка станет не просто одеждой, а символом нашей силы, единства и веры.
***
Желаю, чтобы камуфляж как можно быстрее изменился на вышиванку под мирным небом свободной Украины. С праздником, друг!
***
Придет время, когда каждый украинец с гордостью наденет вышиванку, улыбнется миру и поднимет глаза к спокойному, мирному небу. С Днем вышиванки — праздником нашей идентичности и несокрушимости!
***
С Днем вышиванки! Пусть этот оберег напоминает, кем мы и за что стоим. Слава Украине!
***
Этот праздник еще раз напоминает: мы украинцы, сильные, свободные и способные преодолеть любые испытания. Одеваем вышиванки с гордостью, чтобы весь мир видел красоту нашей культуры и силу нашего духа. С Днем вышиванки!
Самые красивые открытки ко Дню вышиванки 2026
