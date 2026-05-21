Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники День вышиванки 2026: красивые открытки и яркие пожелания

День вышиванки 2026: красивые открытки и яркие пожелания

Ua ru
Дата публикации 21 мая 2026 06:01
С Днем вышиванки 2026: красивые открытки, поздравления в прозе и стихах
Девушки в вышиванках во Львове. Фото: dreamstime.com

Каждый год в третий четверг мая украинцы отмечают особый праздник — День вышиванки. В 2026 году оно приходится на 21 мая. В этот день украинцы с гордостью одевают свои лучшие вышитые рубашки и платья, наполняя улицы красками национальной культуры. А еще искренне поздравляют друг друга, даря теплые слова и праздничные открытки.

Новини.LIVE делится с Вами подборкой самых красивых поздравлений с Днем вышиванки 2026 в прозе, стихах и открытках.

Патриотические поздравления с Днем вышиванки 2026 в стихах на украинском языке

Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
За мир та спокій в Україні!
Щоб вишивані візерунки
У долю кожної родини
Внесли приємні подарунки.
Зі святом!

***

Квіти розцвітають
Ось на рукавах,
З ирію далекого
Повернувся птах —
Дивні візерунки
Сяють, мов живі —
Мама вишивала
Оберіг мені!
З Днем вишиванки!

Читайте также:

***

Одягну я зранку білу вишиванку,
Заплету у косу я червоний мак,
Вмиюся росою з зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо день новий стрічають,
Хай співають гучно радісних пісень,
Бо сьогодні свято (українці знають!)
Й весело святкують вишиванки День!

***

Встає над світом щире сонце вранці
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я — українець! І пишаюсь цим!

***

Одягнімо, друже, вишиванки —
Наш чарівний український стрій.
Не для когось, не для забаганки,
А для себе, вірний друже мій.
Одягнімо вишиванки, друже,
Як одвічний предків талісман.
Хай не буде серед нас байдужих
І один в нас буде отаман.
Одягнімо в свята і неділі,
В будень, за потреби, одягнім
І відчуєм – вороги безсилі
Зруйнувати український дім.
Одягнімо вишиванки, друже,
Хай побачить українців світ —
Молодих, відважних, дужих,
У єднанні на багато літ. 
(Василь Дерій)

С Днем вышиванки 2026 — яркие поздравления в прозе

Поздравляю с Днем вышиванки! Пусть сегодня вышитая рубашка станет не просто одеждой, а символом нашей силы, единства и веры.

***

Желаю, чтобы камуфляж как можно быстрее изменился на вышиванку под мирным небом свободной Украины. С праздником, друг!

***

Придет время, когда каждый украинец с гордостью наденет вышиванку, улыбнется миру и поднимет глаза к спокойному, мирному небу. С Днем вышиванки — праздником нашей идентичности и несокрушимости!

***

С Днем вышиванки! Пусть этот оберег напоминает, кем мы и за что стоим. Слава Украине!

***

Этот праздник еще раз напоминает: мы украинцы, сильные, свободные и способные преодолеть любые испытания. Одеваем вышиванки с гордостью, чтобы весь мир видел красоту нашей культуры и силу нашего духа. С Днем вышиванки!

Самые красивые открытки ко Дню вышиванки 2026

Самые красивые открытки ко Дню вышиванки 2026
Открытки с Днем вышиванки 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Открытки ко Дню вышиванки 2026
Открытки с Днем вышиванки 2026. Коллаж: Новини.LIVE
С Днем вышиванки 2026 — яркие открытки.
Открытки с Днем вышиванки 2026. Коллаж: Новини.LIVE
С Днем вышиванки 2026 года.
Открытки с Днем вышиванки 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Патриотические поздравления с Днем вышиванки 2026
Открытки с Днем вышиванки 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE делился календарем праздников на июнь 2026 , который подскажет, сколько будет выходных дней и какие важные события встретим в первый летний месяц.

День вышиванки поздравления с праздником открытки к празднику
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации