День святого Валентина 2026 — красиві привітання з іменинами, листівки

День Валентина 2026 — щирі привітання і листівки, що гріють серце
Сьогодні, 14 лютого, у День святого Валентина, свої іменини відзначають усі Валентини. Це чудовий привід привітати найдорожчих людей із Днем ангела та подарувати їм посмішку.
Новини.LIVE зібрав найкращі привітання з іменинами Валентина у прозі, віршах та листівках.
Красиві привітання з Днем ангела Валентина у віршах українською мовою
Твоє ім'я, Валентине, — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Вітаємо Валентина нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
З Днем ангела Валентина
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!
Щирі привітання з іменинами Валентина у прозі
Дорогий Валентине, щиро вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде правильним шляхом, оберігає від негараздів і дарує душевний спокій.
***
Бажаю мирного неба, щирого кохання, достатку та міцного здоров'я. Нехай у твоєму житті буде якомога більше світлих моментів! З іменинами!
***
З Днем ангела тебе, Валентине! Нехай у твоєму домі завжди панують злагода, тепло й любов. Бажаю тобі щастя, впевненості в собі та здійснення всіх мрій.
***
Валентине, від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю завжди зберігати оптимізм, віру в себе та бачити у кожному дні нові можливості.
Привітання з іменинами Валентина у листівках
Раніше ми публікували красиві листівки до Дня святого Валентина, які можна надіслати своїм коханим.
Також ділимося церковним календарем свят на лютий 2026.
Читайте Новини.LIVE!