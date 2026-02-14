Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята День Валентина 2026 — щирі привітання і листівки, що гріють серце

День Валентина 2026 — щирі привітання і листівки, що гріють серце

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 07:01
День святого Валентина 2026 — красиві привітання з іменинами, листівки
Маленький хлопчик дивиться на свічку. Фото: AI/Новини.LIVE

Сьогодні, 14 лютого, у День святого Валентина, свої іменини відзначають усі Валентини. Це чудовий привід привітати найдорожчих людей із Днем ангела та подарувати їм посмішку.

Новини.LIVE зібрав найкращі привітання з іменинами Валентина у прозі, віршах та листівках.

Реклама
Читайте також:

Красиві привітання з Днем ангела Валентина у віршах українською мовою

Твоє ім'я, Валентине, — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

Реклама

***

Вітаємо Валентина нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

Реклама

***

З Днем ангела Валентина
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!

Реклама

Щирі привітання з іменинами Валентина у прозі

Дорогий Валентине, щиро вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде правильним шляхом, оберігає від негараздів і дарує душевний спокій. 

***

Реклама

Бажаю мирного неба, щирого кохання, достатку та міцного здоров'я. Нехай у твоєму житті буде якомога більше світлих моментів! З іменинами!

***

Реклама

З Днем ангела тебе, Валентине! Нехай у твоєму домі завжди панують злагода, тепло й любов. Бажаю тобі щастя, впевненості в собі та здійснення всіх мрій.

***

Реклама

Валентине, від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю завжди зберігати оптимізм, віру в себе та бачити у кожному дні нові можливості.

Привітання з іменинами Валентина у листівках

Привітання з іменинами Валентина у листівках
Листівки з Днем ангела. Колаж: Новини.LIVE
Як можна привітати з Днем ангела Валентина
Листівки з Днем ангела. Колаж: Новини.LIVE
День Валентина 2026 — щирі привітання і листівки
Листівки з Днем ангела. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми публікували красиві листівки до Дня святого Валентина, які можна надіслати своїм коханим.

Також ділимося церковним календарем свят на лютий 2026.

іменини привітання листівки День Святого Валентина День ангела 14 лютого
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації