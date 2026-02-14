День святого Валентина 2026 — красиві привітання з іменинами, листівки

Маленький хлопчик дивиться на свічку. Фото: AI/Новини.LIVE

Сьогодні, 14 лютого, у День святого Валентина, свої іменини відзначають усі Валентини. Це чудовий привід привітати найдорожчих людей із Днем ангела та подарувати їм посмішку.

Новини.LIVE зібрав найкращі привітання з іменинами Валентина у прозі, віршах та листівках.

Красиві привітання з Днем ангела Валентина у віршах українською мовою

Твоє ім'я, Валентине, — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Вітаємо Валентина нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

З Днем ангела Валентина

Щиро, від душі вітаю!

Хай дзвенять від сміху шибки,

Хай в душі співають скрипки,

Хай пісні не замовкають,

Хай веселощі чекають,

Хай здійсняться ваші мрії,

Добра вам, щастя та надії!

Щирі привітання з іменинами Валентина у прозі

Дорогий Валентине, щиро вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде правильним шляхом, оберігає від негараздів і дарує душевний спокій.

***

Бажаю мирного неба, щирого кохання, достатку та міцного здоров'я. Нехай у твоєму житті буде якомога більше світлих моментів! З іменинами!

***

З Днем ангела тебе, Валентине! Нехай у твоєму домі завжди панують злагода, тепло й любов. Бажаю тобі щастя, впевненості в собі та здійснення всіх мрій.

***

Валентине, від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю завжди зберігати оптимізм, віру в себе та бачити у кожному дні нові можливості.

Привітання з іменинами Валентина у листівках

Листівки з Днем ангела. Колаж: Новини.LIVE

