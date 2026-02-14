Видео
Главная Праздники День Валентина 2026 — поздравления и открытки, греющие сердце

День Валентина 2026 — поздравления и открытки, греющие сердце

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 07:01
День святого Валентина 2026 — красивые поздравления с именинами, открытки
Маленький мальчик смотрит на свечу. Фото: AI/Новини.LIVE

Сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина, свои именины отмечают все Валентины. Это отличный повод поздравить самых дорогих людей с Днем ангела и подарить им улыбку.

Новини.LIVE собрал лучшие поздравления с именинами Валентина в прозе, стихах и открытках.

Читайте также:

Красивые поздравления с Днем ангела Валентина в стихах на украинском языке

Твоє ім'я, Валентине, — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Вітаємо Валентина нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

***

З Днем ангела Валентина
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!

Искренние поздравления с именинами Валентина в прозе

Дорогой Валентин, искренне поздравляю тебя с именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет правильным путем, оберегает от невзгод и дарит душевный покой.

***

Желаю мирного неба, искренней любви, достатка и крепкого здоровья. Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых моментов! С именинами!

***

С Днем ангела тебя, Валентин! Пусть в твоем доме всегда царят согласие, тепло и любовь. Желаю тебе счастья, уверенности в себе и исполнения всех желаний.

***

Валентин, от всей души поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю всегда сохранять оптимизм, веру в себя и видеть в каждом дне новые возможности.

Поздравления с именинами Валентина в открытках

Привітання з іменинами Валентина у листівках
Открытки с Днем ангела. Коллаж: Новини.LIVE
Як можна привітати з Днем ангела Валентина
Открытки с Днем ангела. Коллаж: Новини.LIVE
День Валентина 2026 — щирі привітання і листівки
Открытки с Днем ангела. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы публиковали красивые открытки ко Дню святого Валентина, которые можно отправить своим любимым.

Также делимся церковным календарем праздников на февраль 2026.

именины поздравления открытки День Святого Валентина День ангела 14 февраля
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
