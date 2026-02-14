День святого Валентина 2026 — красивые поздравления с именинами, открытки

День Валентина 2026 — поздравления и открытки, греющие сердце
Сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина, свои именины отмечают все Валентины. Это отличный повод поздравить самых дорогих людей с Днем ангела и подарить им улыбку.
Новини.LIVE собрал лучшие поздравления с именинами Валентина в прозе, стихах и открытках.
Красивые поздравления с Днем ангела Валентина в стихах на украинском языке
Твоє ім'я, Валентине, — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Вітаємо Валентина нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
З Днем ангела Валентина
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!
Искренние поздравления с именинами Валентина в прозе
Дорогой Валентин, искренне поздравляю тебя с именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет правильным путем, оберегает от невзгод и дарит душевный покой.
***
Желаю мирного неба, искренней любви, достатка и крепкого здоровья. Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых моментов! С именинами!
***
С Днем ангела тебя, Валентин! Пусть в твоем доме всегда царят согласие, тепло и любовь. Желаю тебе счастья, уверенности в себе и исполнения всех желаний.
***
Валентин, от всей души поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю всегда сохранять оптимизм, веру в себя и видеть в каждом дне новые возможности.
Поздравления с именинами Валентина в открытках
