День святого Валентина 2026 — красивые поздравления с именинами, открытки

Маленький мальчик смотрит на свечу. Фото: AI/Новини.LIVE

Сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина, свои именины отмечают все Валентины. Это отличный повод поздравить самых дорогих людей с Днем ангела и подарить им улыбку.

Новини.LIVE собрал лучшие поздравления с именинами Валентина в прозе, стихах и открытках.

Реклама

Читайте также:

Красивые поздравления с Днем ангела Валентина в стихах на украинском языке

Твоє ім'я, Валентине, — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Вітаємо Валентина нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

З Днем ангела Валентина

Щиро, від душі вітаю!

Хай дзвенять від сміху шибки,

Хай в душі співають скрипки,

Хай пісні не замовкають,

Хай веселощі чекають,

Хай здійсняться ваші мрії,

Добра вам, щастя та надії!

Искренние поздравления с именинами Валентина в прозе

Дорогой Валентин, искренне поздравляю тебя с именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет правильным путем, оберегает от невзгод и дарит душевный покой.

***

Желаю мирного неба, искренней любви, достатка и крепкого здоровья. Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых моментов! С именинами!

***

С Днем ангела тебя, Валентин! Пусть в твоем доме всегда царят согласие, тепло и любовь. Желаю тебе счастья, уверенности в себе и исполнения всех желаний.

***

Валентин, от всей души поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю всегда сохранять оптимизм, веру в себя и видеть в каждом дне новые возможности.

Поздравления с именинами Валентина в открытках

Открытки с Днем ангела. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы публиковали красивые открытки ко Дню святого Валентина, которые можно отправить своим любимым.

Также делимся церковным календарем праздников на февраль 2026.